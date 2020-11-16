Товарооборот Узбекистана и Казахстана снизился, но есть "большие резервы"

В целом перед странами стоит задача довести товарооборот до пяти миллиардов долларов, напомнил Чрезвычайный и Полномочный посол РУз в РК Саидикрам Ниязходжаев.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Объем взаимной торговли между Узбекистаном и Казахстаном за время пандемии снизился примерно на 15 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РУз в РК Саидикрам Ниязходжаев на заседании экспертного клуба на тему "Приграничное сотрудничество без потерь: трансформация и выход на траекторию роста". Об этом пишет Sputnik Казахстан.

При этом глава дипведомства назвал уровень товарооборота между двумя странами приемлемым и отметил, что они имеют "большие резервы", которые можно внедрить для увеличения показателя.

Серьезный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей даст открытие торгово-логистического центра между Туркестанской областью Казахстана и Ташкентской областью Узбекистана, отметил Ниязходжаев.

В целом же перед странами стоит задача довести товарооборот до пяти миллиардов долларов. По итогам прошлого года он составил 4,1 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам января-августа достиг 24,5 млрд долларов, снизившись на фоне пандемии на 12,7 процента. Наибольший объем внешней торговли зафиксирован с Китаем (16,4 процента), Россией (14,6 процента), Казахстаном (7,2 процента), Южной Кореей (5,9 процента), Турцией (пять процентов), Кыргызстаном (2,3 процента) и Германией (два процента).