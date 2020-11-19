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Много еды не бывает: где в Узбекистане производят больше всего продуктов

© Sputnik / Владимир Песня
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201119/15434920/Mnogo-edy-ne-byvaet-gde-v-Uzbekistane-proizvodyat-bolshe-vsego-produktov.html

В период с января по октябрь текущего года лидирующую позицию в выработке продовольственных товаров заняли шесть регионов республики.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В соответствии с данными Государственного комитета по статистике, за последние десять месяцев текущего года больше всего продуктов питания в республике произвели в столице - 21,9%, а также в Ташкентской области - 17,3%.

Далее следуют Самаркандская (10%) и Ферганская (7,5%) области. Пятое место заняла Кашкадарьинская область  - 6,6%, с небольшим отрывом она опередила Бухарскую область - 5,8%

© Sputnik / Павел Лисицын
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Ране в Госкомстате сообщали, что в октябре текущего года продовольственные товары в среднем подорожали на 2,3% (в октябре 2019-го - 2,8%). Наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (17,7%), масло и жиры (9,5%), плодоовощную продукцию (3,2%), а также на сахар, чай и другие пищевые товары (2,3%). Молочная продукция за месяц прибавила в цене на 0,9 %, мясо, птица и рыба, алкогольная продукция – на 0,7%, хлебопродукты – на 0,5%. Цены в сфере общественного питания в октябре повысились на 1,3%. В период с января по октябрь 2020 года стоимость продуктов питания повысилась в целом на 10%.

Теги:
продукты, Госкомстат, Узбекистан



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