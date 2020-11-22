Зачем Узбекистан возвращается на международный долговой рынок? — Bloomberg

С чем связан интерес глобальных инвесторов к еврооблигациям республики — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Агентство Bloomberg связало выпуск еврооблигаций Узбекистана с победой Джо Байдена на президентских выборах в США и прогрессом в области вакцинации против COVID-19.

Это, по мнению аналитиков, подстегнуло интерес инвесторов к более рискованным активам. Возросший интерес, в свою очередь, привел к снижению доходности развивающихся рынков до рекордно низкого уровня.

В Bloomberg считают, что Узбекистан (которых находится на три ступени ниже инвестиционного уровня) может извлечь выгоду из прогнозов аналитиков и МВФ о том, что страна будет в числе немногих государств, которые продемонстрируют экономический рост в 2020 году.

Bloomberg Bloomberg: Узбекистан будет одной из немногих стран, продемонстрировавших экономический рост в 2020 году

По словам главного экономиста Renaissance Capital в Москве Софьи Донец, Узбекистану благодаря молодому населению удалось лучше преодолеть пандемию COVID по сравнению с остальными странами Центральной Азии.

По мнению аналитиков, экономика Узбекистана также выиграла от смещения в сторону сельского хозяйства, производства и строительства.

Чем обусловлен интерес инвесторов к еврооблигациям Узбекистана?

Главные инвестиционный директор Capitulum Asset Management GmbH в Берлине Лутц Ремейер считает, что первый выпуск евробондов был успешным, потому что инвесторам понравился низкий уровень долга Узбекистана.

Выводы Bloomberg прокомментировал зампремьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По его словам, Узбекистан вошел в число немногих государств, которым удалось в этом году сохранить свой инвестиционный рейтинг.

"Рейтинговые агентства в 2020 году снизили рейтинги около 50−60 странам, а Узбекистан сохранил оценку в "BB-". Да, это не самый лучший рейтинг, но для нас он пока подходит, соответствует", — отметил Кучкаров на девятом пленарном заседании Сената.

Он добавил, что на днях Минфин выпустил евробонды на 555 млн долларов и привлек долг с процентной ставкой 3,7% годовых на 10 лет.

Это, по мнению Кучкарова, свидетельствует об успешной политике главы государства, учитывая, что в 2019 году 500 миллионов облигаций на 10 лет были взяты в долг, но уже с 5%.

Также он заметил, что главная проблема заключается в том, что ответственные лица считают, что рейтинги составляются для кого-то.

Кучкаров напомнил, что рейтинги составляются не для того, чтобы похвастаться или же наоборот, а для того, "чтобы улучшить жизнь населения в той или иной сфере".