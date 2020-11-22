Зачем Узбекистан возвращается на международный долговой рынок? — Bloomberg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Агентство Bloomberg связало выпуск еврооблигаций Узбекистана с победой Джо Байдена на президентских выборах в США и прогрессом в области вакцинации против COVID-19.
Это, по мнению аналитиков, подстегнуло интерес инвесторов к более рискованным активам. Возросший интерес, в свою очередь, привел к снижению доходности развивающихся рынков до рекордно низкого уровня.
В Bloomberg считают, что Узбекистан (которых находится на три ступени ниже инвестиционного уровня) может извлечь выгоду из прогнозов аналитиков и МВФ о том, что страна будет в числе немногих государств, которые продемонстрируют экономический рост в 2020 году.
По словам главного экономиста Renaissance Capital в Москве Софьи Донец, Узбекистану благодаря молодому населению удалось лучше преодолеть пандемию COVID по сравнению с остальными странами Центральной Азии.
По мнению аналитиков, экономика Узбекистана также выиграла от смещения в сторону сельского хозяйства, производства и строительства.
Чем обусловлен интерес инвесторов к еврооблигациям Узбекистана?
Главные инвестиционный директор Capitulum Asset Management GmbH в Берлине Лутц Ремейер считает, что первый выпуск евробондов был успешным, потому что инвесторам понравился низкий уровень долга Узбекистана.
Выводы Bloomberg прокомментировал зампремьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.
По его словам, Узбекистан вошел в число немногих государств, которым удалось в этом году сохранить свой инвестиционный рейтинг.
"Рейтинговые агентства в 2020 году снизили рейтинги около 50−60 странам, а Узбекистан сохранил оценку в "BB-". Да, это не самый лучший рейтинг, но для нас он пока подходит, соответствует", — отметил Кучкаров на девятом пленарном заседании Сената.
Он добавил, что на днях Минфин выпустил евробонды на 555 млн долларов и привлек долг с процентной ставкой 3,7% годовых на 10 лет.
Это, по мнению Кучкарова, свидетельствует об успешной политике главы государства, учитывая, что в 2019 году 500 миллионов облигаций на 10 лет были взяты в долг, но уже с 5%.
Также он заметил, что главная проблема заключается в том, что ответственные лица считают, что рейтинги составляются для кого-то.
Кучкаров напомнил, что рейтинги составляются не для того, чтобы похвастаться или же наоборот, а для того, "чтобы улучшить жизнь населения в той или иной сфере".