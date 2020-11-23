"Узбекнефтегаз" намерен привлечь кредит Газпромбанка в $280 млн

В пресс-службе "Узбекнефтегаза" рассказали об итогах встречи председателя правления узбекского холдинга Мехриддина Абдуллаева и заместителя председателя правления Газпромбанка Алексея Белоуса.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" обсуждает с Газпромбанком вопрос привлечения кредитов на 280 миллионов долларов на проекты по увеличению добычи углеводородов в республике, сообщили в узбекском холдинге.

По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев и заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус в Москве обсудили основные условия привлечения кредитных средств российского банка в рамках финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородного сырья в Узбекистане в 2017-2021 годы.

"Рассматривались вопросы выделения опережающего финансирования АО "Газпромбанк" в размере 100 миллионов долларов и долгосрочного кредита в размере 180 миллионов долларов прорабатываемого совместно с синдикатом российских финансовых институтов", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

Стороны определили основные условия привлечения кредитных средств Газпромбанка для реализации геологоразведочных и буровых работ, а также программ по увеличению добычи углеводородов.

Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году снизилась на 6,3 процента, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6 процента, до 59,46 миллиарда кубометров.