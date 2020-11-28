На товарах из Узбекистана появятся географические указания - проект закона

Встречу организовали в рамках регионального проекта ФАО "Укрепление административной системы для управления и поддержки устойчивых географических указаний", рассчитанного на 2019-2020 годы.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Специалисты Агентства по интеллектуальной собственности совместно и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) разрабатывают проект Закона Республики Узбекистан "О географических указаниях". За основу взяли международный опыт Турции и Франции, сообщили в пресс-службе ФАО.

О правовой базе профильного закона, действующего в ЕС, об инструментах защиты географических указаний во Франции, а также о ремесленном производстве в Турции в этом контексте говорили накануне в рамках вебинар с участием профильных экспертов из Бельгии, Турции и Франции, представителей отечественных заинтересованных ведомств.

Встречу организовали в рамках регионального проекта ФАО "Укрепление административной системы для управления и поддержки устойчивых географических указаний", рассчитанного на 2019-2020 годы.

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Для справки: географическое указание – это обозначение, используемое на товарах, имеющих особое географическое происхождение и обладают свойствами или репутацией, присущими этому месту. Типичный пример - сельскохозяйственные продукты, свойства которых обусловлены местом, где они произведены, например, "Рокфор" в отношении сорта французского сыра, который производится только в определенной провинции Франции. Таким образом, географические указания – это больше, чем просто обозначение источника или места производства: это свидетельство качества в отличие от метки "Сделано в…", которая не говорит об определенных свойствах товара.

"Совершенствование законодательства в этой области будет способствовать увеличению экспорта в страны, где продукты с географическими указаниями защищены и хорошо известны потребителям. Кроме того, это позволит предотвратить недобросовестную практику и введение потребителей в заблуждение при использовании географических указаний", - отметил координатор проектов Представительства ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Реализация данного проекта в Узбекистане позволит усовершенствовать правовую базу, создав больше возможностей для информирования производителей и потребителей о географических указаниях.

На вебинаре отмечалось, что налаженная система управления и защиты географических указаний на национальном и международном уровнях поможет производителям наращивать прибыль, потребители же получат гарантию качества и уникальности продукции.