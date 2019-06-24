Эксперты ФАО расскажут в Ташкенте о правильном питании

Основное внимание на трехдневном мероприятии планируется уделить здоровому питанию и предотвращению неполноценного — во всех его формах.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы и Центральной Азии пройдет в Ташкенте в мае 2020 года.

ФАО была создана в 1945 году для решения мировых продовольственных проблем. В этом году ее новым генеральным директором впервые избрали представителя КНР — им стал Цюй Дунъюй.

Как отметили в пресс-службе организации, ожидается, что в конференции в Узбекистане примут участие около 300 делегатов, в том числе представители власти и партнерских организаций. Основное внимание на трехдневном мероприятии планируется уделить здоровому питанию и предотвращению неполноценного — во всех его формах.

"Между ФАО и Узбекистаном уже налажены прочные партнерские отношения, предусматривающие сотрудничество в широком спектре проектов", — отметил заместитель регионального представителя ФАО для Европы и Центральной Азии и секретарь Региональной конференции Набил Ганджи.

Подготовка к конференции идет уже несколько месяцев, рассказал сотрудник ФАО Горан Ставрик.

Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан. Кандидат медицинских наук Наталья Денисова отметила, что в государствах, где жирное мясо не является частью традиционного рациона, например, в Японии или странах Средиземноморья, смертность гораздо ниже.