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Эксперты ФАО расскажут в Ташкенте о правильном питании

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Основное внимание на трехдневном мероприятии планируется уделить здоровому питанию и предотвращению неполноценного — во всех его формах.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для Европы и Центральной Азии пройдет в Ташкенте в мае 2020 года. 

ФАО была создана в 1945 году для решения мировых продовольственных проблем. В этом году ее новым генеральным директором впервые избрали представителя КНР — им стал Цюй Дунъюй.

Во время марафона
© Flickr/ Franck AUDEBRAND
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Как отметили в пресс-службе организации, ожидается, что в конференции в Узбекистане примут участие около 300 делегатов, в том числе представители власти и партнерских организаций. Основное внимание на трехдневном мероприятии планируется уделить здоровому питанию и предотвращению неполноценного — во всех его формах.

"Между ФАО и Узбекистаном уже налажены прочные партнерские отношения, предусматривающие сотрудничество в широком спектре проектов", — отметил заместитель регионального представителя ФАО для Европы и Центральной Азии и секретарь Региональной конференции Набил Ганджи.

Подготовка к конференции идет уже несколько месяцев, рассказал сотрудник ФАО Горан Ставрик.

Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан. Кандидат медицинских наук Наталья Денисова отметила, что в государствах, где жирное мясо не является частью традиционного рациона, например, в Японии или странах Средиземноморья, смертность гораздо ниже.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, здоровье, питание, еда, ФАО



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