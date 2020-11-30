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Минфин Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 5,1% в новом году

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201130/15506420/Minfin-Uzbekistana-prognoziruet-rost-VVP-na-51-v-novom-godu.html

В  прогнозе учитывается сохраняющаяся высокая неопределенность из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана прогнозирует рост ВВП страны в 2021 году на уровне 5,1% против 1-1,5%, ожидаемых по итогам 2020-го, сообщают в ведомстве.

"В 2021 году, с учетом мер по стабилизации макроэкономической ситуации и продолжением системных структурных реформ, ожидается восстановление экономического роста до уровня 5,1%. В  прогнозе учитывается сохраняющаяся высокая неопределенность из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - говорится в информации.

В 2020-м министерство прогнозирует рост экономики страны на 1-1,5%, в 2019 году ВВП вырос на 5,5%.

По данным ведомства, рост промышленного производства прогнозируется на 5,8% против 1,1-1,6%, ожидаемых в этом году, производства сельхозпродукции - должно сохраниться на ожидаемом уровне этого года - на 2,7%. В 2021-2023 гг. прогнозируется постепенное восстановление темпов роста отраслей экономики до докризисных значений.

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В Минфине рассчитывают, что уровень инфляции в стране по итогам будущего года удержится в пределах 9-10% по сравнению с 11-11,5%, ожидаемыми в 2020-м.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, ВВП



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