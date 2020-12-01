18:28 01 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Цветной хлопок

В 2020 году Узбекистан увеличил урожай хлопка-сырца на 9%

Сделано у нас
Экономика
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201201/15514277/V-2020-godu-urozhay-khlopka-syrtsa-v-Uzbekistane-uvelichili-na-9.html

По данным Министерства сельского хозяйства, собранный объем составляет 99,4% по отношению к установленному прогнозу валового урожая в 3,1 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 29,8 центнера с гектара.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Урожай хлопка-сырца в Узбекистане в 2020 году увеличился на 9% по сравнению с 2019-м, до 3,082 миллиона тонн при плановом прогнозе в 3,1 миллиона тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства республики.

Хлопок по науке: Мирзиёев посетил фермерское хозяйство >>

Ежегодно в Узбекистане производится около 3 миллионов тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь.

"В 2020-м в Узбекистане с площади в 1,34 миллиона га собрали 3,082 миллиона тонн хлопка-сырца. Это на 9% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, собранный объем составляет 99,4% по отношению к установленному прогнозу валового урожая в 3,1 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 29,8 центнера с гектара.

Урожай хлопчатника
© CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9080992
Без химии: в Узбекистане научились выращивать новый хлопок

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте 2018 года заявил о планах сократить экспорт хлопка и увеличить его переработку на внутреннем рынке, в том числе за счет создания хлопково-текстильных кластеров.

Так, в ходе своего визита в Хорезмскую область президент отметил необходимость увеличить число современных текстильных компаний, чтобы полностью перерабатывать заготавливаемый в области хлопок-сырец и экспортировать только готовую продукцию. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Элдор Шомуродов забил первый гол в новом клубе
С разворота в уголок: первый гол Шомуродова в Италии — видео
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться