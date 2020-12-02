В Казани стартовала бизнес-миссия Made in Uzbekistan

В рамках деловой программы проходят панельные дискуссии, круглые столы, презентации, а также встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Казани состоялось торжественное открытие бизнес-миссии Made in Uzbekistan, сообщают в Минпромторге Татарстана.

В мероприятии приняли участие вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

"Россия является крупным торговым партнером и инвестором в экономику Узбекистана. Товарооборот между странами растет, но наши лидеры поставили перед нами большие амбициозные планы – довести его до 10 миллиардов. Я думаю, что бизнес-миссия будет способствовать достижению этих целей", – заявил Асадов.

Сегодня, 2 декабря, бизнес-миссия продолжает свою работу. В "Корстоне" представлена продукция современных узбекских производителей.

В рамках деловой программы проходят панельные дискуссии и круглые столы, презентации на темы экспортного потенциала Узбекистана и широких возможностей для инвестиционных проектов, встречи узбекских производителей с российскими предпринимателями.

"Участие в бизнес-миссии примут представители более 100 компаний, ориентированных на экспорт: производители сельскохозяйственной продукции, меховых изделий, обуви, джинсовой ткани и трикотажа, бытовой техники и электроники, оборудования для трансформаторных подстанций, а также винодельческие компании. В 2019 году экспорт достиг почти $14 млн, темпы роста – 45,5 %", - информируют в министерстве.

Основная цель проекта Made in Uzbekistan направлена на повышение экспортного потенциала страны и выстраивание долгосрочного сотрудничества с зарубежными странами.

Отмечается, что за два года существования проекта были организованы бизнес-миссии в Индию, Беларусь, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан.

В России проект представлен впервые. В его рамках уже прошла "Зеленая неделя" в Самаре, в ближайшее время также запланированы мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге.