Как запуск ТМЗ повлияет на развитие отношений России и Узбекистана

Ташкентский металлургический завод, построенный при господдержке России и Узбекистана, будет запущен в пятницу, 4 декабря. Производственная мощность предприятия составит 500 тысяч тонн проката в год.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Старший вице-президент Группы РЭЦ, генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков рассказал Sputnik Узбекистан о роли российской стороны в запуске Ташкентского металлургического завода (ТМЗ) и значении предприятия для развития промышленного экспорта из РФ в Узбекистан.

Как отметил Гусаков, этот завод имеет высокое стратегическое значение для промышленности республики: его продукция будет предназначена для предприятий автопрома, производителей бытовой техники и строительной отрасли.

"И мы рады, что проект был реализован при поддержке АО "ЭКСАР" и АО РОСЭКСИМБАНК, которые входят в Группу РЭЦ", — заявил собеседник.

Ташкентский металлургический завод, напомнил он, — "это первый проект "под ключ" в металлургическом строительстве, реализованный за рубежом российским EPC-подрядчиком в лице ГК "Метпром".

Пресс-служба ГК "Метпром" Ташкентский металлургический завод

"Он (проект. — Прим. ред.) создает важные референции для реализации аналогичных проектов в других странах, — отметил Гусаков. — В этой связи участие АО РОСЭКСИМБАНК и АО "ЭКСАР" в проекте позволило реализовать его силами российского подрядчика и обеспечить поставку российского технологического оборудования и материалов".

В частности, во время строительства завода было задействовано около 30 производителей и поставщиков оборудования, а также одна тысяча человек.

"Кредитные средства АО РОСЭКСИМБАНК в размере 164 миллионов евро под страховое покрытие АО "ЭКСАР" были направлены на проектирование производственных линий предприятия, закупку оборудования российского производства и выполнение строительно-монтажных работ, осуществлявшихся под управлением ГК "Метпром", — рассказал Никита Гусаков.

По его мнению, ТМЗ поспособствует российско-узбекской промышленной кооперации, поскольку увеличит спрос на российский горячекатаный прокат, который планируется применять в производстве конечной продукции ТМЗ.

Пресс-служба ГК "Метпром" Ташкентский металлургический завод

"Мы рассчитываем, что запуск Ташкентского металлургического завода послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов в Республике Узбекистан при поддержке России", — заявил старший вице-президент Группы РЭЦ и генеральный директор АО "ЭКСАР".

Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана с общим объемом инвестиций порядка девяти миллиардов долларов. К концу года объем освоенных вложений может увеличиться на 15 процентов по сравнению с 2019 годом — до полутора миллиардов долларов.

Также Гусаков рассказал о ситуации в товарообороте между странами, который, по его словам, в 2020-м увеличился на 20 процентов. При этом поставки российской продукции в РУз увеличились на четверть.

"Со своей стороны Группа РЭЦ активно оказывает страховую и кредитную поддержку экспортным поставкам российских товаров в Узбекистан", — отметил собеседник.

Так, за последние два года общий объем финансовой поддержки превысил один миллиард долларов.