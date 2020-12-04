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Мужчина смотрит телевизор

В 2021 году объем медиарынка Узбекистана достигнет 600 млрд сумов

Unsplash / Juan Ordonez
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201204/15533731/V-2021-godu-obem-mediarynka-Uzbekistana-dostignet-600-mlrd-sumov.html

Продажи рейтингов в стране увеличились на 43% относительно 2019 года, а динамика бюджетов топовой десятки составила +64%. 

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Объем медиарынка Узбекистана в 2021 году достигнет 600 млрд сумов, сообщила маркетинг-директор конференции IMS Uzbekistan Елена Пивоварова.

Как сообщает эксперт, в сравнении с прошлым годом рост инвестиций в телевизионную рекламу в республике составит 23%. По ее словам, высокий спрос связан в первую очередь с тем, что телевидение в стране является единственным измеряемым медиаканалом, обладающим наибольшим охватом аудитории, самой низкой стоимостью за рекламный контакт и высоким возвратом инвестиций при долгосрочных рекламных кампаниях сроком от трех месяцев.

"По нашим прогнозам, в 2021 году медиарынок Узбекистана достигнет уровня в 600 млрд сумов с положительной динамикой 17%, объем телерекламного рынка увеличится на 20% и составит 410 млрд сумов. Оценка телевизионных бюджетов включает в себя спонсорство и коммерческие сюжеты", – сказала Пивоварова.

Спикер добавила, что в этом году продажи рейтингов увеличились на 43% относительно 2019 года, а динамика бюджетов топовой десятки составила +64%. 

Телевизионный пульт
Uzbekistan Today
Телевидение, радио или интернет – что больше интересует узбекистанцев

По мнению маркетинг-директора, телевизионный рынок Узбекистана в ближайшие годы продолжит динамику роста, в том числе за счет увеличения количества новых международных рекламодателей.

Напомним: в 2017 году структура международного холдинга Kantar запустила в Узбекистане проект по измерению телевизионной аудитории. Основная цель — внедрение современных методик исследований, позволяющих предоставлять вещателям, рекламодателям и другим представителям медиарынка объективные данные о предпочтениях зрителей.

Теги:
Инвестиции, Узбекистан, медиа, телевидение



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