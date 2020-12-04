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Инвестиции в бизнес

В Узбекистане ожидают роста освоения инвестиций из РФ в до $2,4 млрд

© Pixabay / AlexanderStein
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201204/15539408/V-Uzbekistane-ozhidayut-rosta-osvoeniya-investitsiy-iz-RF-v-do-24-mlrd.html

В целом по итогам текущего года ожидается освоение около 2,4 миллиарда долларов российских инвестиций.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Объем освоенных инвестиций из России в экономике Узбекистана по итогам года может увеличиться в 1,8 раза - до 2,4 миллиарда долларов, следует из данных министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТа) республики.

Данные МИВТа были представлены в ходе круглого стола с участием деловых кругов Узбекистана и России. Мероприятие состоялось в рамках визита в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"В целом по итогам текущего года ожидается освоение около 2,4 миллиарда долларов российских инвестиций. В 2019 году в экономике республики было освоено 1,3 миллиарда долларов таких вложений. Соответственно, рост за год может составить 1,8 раза", - говорится в сообщении.

В августе МИВТ и Минпромторг РФ создали проектный офис, который нацелен на формирование и продвижение совместных торговых и инвестиционных проектов, напомнили в ведомстве. "Такого формата взаимодействия у нас нет больше ни с одной страной", - отмечается в материалах. "В дополнение к ранее сформированному перечню из 104 проектов на 5,8 миллиарда долларов узбекской стороной подготовлены новые крупные проектные предложения в таких сферах, как металлургия, геология, машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство", - добавили в МИВТе.

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По итогам прошлого года товарооборот Узбекистана с Россией по сравнению с 2018 годом увеличился на 17%, до 6,6 миллиарда долларов; за январь-октябрь этого года объем торговли из-за пандемии коронавируса снизился на 13,9%, до 4,5 миллиарда долларов, при этом узбекский экспорт снизился до 1,1 миллиарда долларов (в 1,4 раза), а импорт из РФ увеличился на 3,2%, до 3,4 миллиарда долларов.

Теги:
Экономика, Инвестиции, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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