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И. о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков

Создается Узбекско-кыргызский инвестиционный фонд

Пресс-служба правительства Кыргызстана
Экономика
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На встрече в Фергане также было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию в таможенной сфере. 

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Кыргызско-узбекский инвестиционный фонд создается с уставным капиталом в 50 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства Кыргызской Республики.

В Фергане состоялась двусторонняя встреча исполняющего обязанности премьер-министра, первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с заместителем премьер-министра-министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

И. о. премьер-министра Кыргызстана прибудет в Фергану >>

В рамках ранее подписанного Соглашения о финансовом сотрудничестве было принято решение о создании Кыргызско-узбекского инвестиционного фонда с уставным капиталом в 50 миллионов долларов и создании рабочей группы по взаимодействию в таможенной сфере. 

И. о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
Пресс-служба правительства Кыргызстана
И. о. премьер-министра Кыргызстана Артем Новиков и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков

В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

"Было принято решение до 25 декабря текущего года рассмотреть комплекс вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов и проектов промышленной кооперации с определением конкретных мероприятий, направлений и условий совместного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Были рассмотрены вопросы развития транспортной отрасли, в том числе международных перевозок для расширения географии экспорта обеих стран и их выхода на новые рынки.

Сторонами также обсуждены вопросы развития совместной торгово-логистической и оптово-распределительной инфраструктуры на территории двух стран.

В завершение была достигнута договоренность о подписании дорожной карты по расширению и углублению двустороннего сотрудничества.

Теги:
Экономика, фонд, сотрудничество, Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан



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