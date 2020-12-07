12:28 07 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.48
  • EUR12473.23
  • USD10427.38
Поиск
Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков

И. о. премьер-министра Кыргызстана прибудет в Фергану

Пресс-служба правительства Кыргызской Республики / Алишер Алиев
Политика
Получить короткую ссылку
418 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/06/15547172.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201207/15547950/I-o-premer-ministra-Kyrgyzstana-priedet-v-Ferganu.html

Политический деятель соседней республики Артем Новиков приедет с рабочим визитом в Баткенскую и Ошскую области.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков посетит Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщает правительство соседнего государства.

Ташкент предложил Бишкеку внедрять ГЧП в проекты модернизации дорог >>

В ходе рабочего визита Артем Новиков ознакомится с деятельностью промышленных объектов, посмотрит стройплощадку больницы в Кадамжае, а также примет участие в церемонии открытия аэропорта в Исфане.

"И. о. премьер-министра примет участие в заседании совета полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, которое состоится 8 декабря текущего года в Фергане", - информируется в релизе.

В завершение поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта "Иркештам".

Теги:
внешняя политика, политика, Экономика, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Белые медведи на Чукотке
Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики
В Москве началась массовая вакцинация от COVID-19
В Москве началась массовая вакцинация от COVID-19
Ташкентский металлургический завод - как он создавался
Металлургия с нового листа: как и кем создавался ТМЗ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться