И. о. премьер-министра Кыргызстана прибудет в Фергану

Политический деятель соседней республики Артем Новиков приедет с рабочим визитом в Баткенскую и Ошскую области.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков посетит Баткенскую и Ошскую области. Об этом сообщает правительство соседнего государства.

Ташкент предложил Бишкеку внедрять ГЧП в проекты модернизации дорог >>

В ходе рабочего визита Артем Новиков ознакомится с деятельностью промышленных объектов, посмотрит стройплощадку больницы в Кадамжае, а также примет участие в церемонии открытия аэропорта в Исфане.

"И. о. премьер-министра примет участие в заседании совета полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, которое состоится 8 декабря текущего года в Фергане", - информируется в релизе.

В завершение поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта "Иркештам".