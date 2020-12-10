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European Bank for Reconstruction and Development

ЕБРР разработает сценарий трансформации двух банков Узбекистана

© East News
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201210/15571582/EBRR-razrabotaet-stsenariy-transformatsii-dvukh-bankov-Uzbekistana.html

Стороны обсудили вопросы развития банковского сектора в Узбекистане, уделяя особое внимание процессу трансформации коммерческих банков, в частности АКБ "Асака" и "Алокабанк".

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В ЦБ совместно с представителями Министерства финансов Узбекистана состоялась встреча с делегацией Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в пресс-службе регулятора.

Стороны обсудили вопросы развития банковского сектора в Узбекистане, уделяя особое внимание процессу трансформации коммерческих банков, в частности АКБ "Асака" и "Алокабанк". Проведена диагностика банков, по результатам которой ЕБРР разработает сценарий трансформации двух коммерческих банков.

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает стратегию ЦБ, основанную на увеличении капитализации банков и направленную на достижение более уверенного роста и лучшего качества кредитования реального сектора экономики, включая привлечение в структуру капитала банков новых иностранных инвесторов.

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Успех этого процесса даст возможность ЕБРР развить полномасштабное многостороннее сотрудничество в банковском секторе Узбекистана.

По итогам встречи участники выразили надежду на дальнейшее тесное взаимодействие в области трансформации и подготовки к приватизации банков с государственной долей.

Теги:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Центральный банк Республики Узбекистан, банки



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