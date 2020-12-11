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ЕБРР выделит РУз $150 млн на проекты в сфере энергетики и водоснабжения

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Экономика
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В ходе беседы стороны обсудили вопросы финансирования проектов в частном секторе. По мнению президента банка, эта сфера экономики является наиболее привлекательной и перспективной.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Зампремьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в режиме видеоконференции, сообщают в МИВТ.

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В ходе беседы стороны обсудили вопросы финансирования проектов в частном секторе. По мнению президента банка, эта сфера экономики является привлекательным и перспективным направлением для ЕБРР в сотрудничестве с Узбекистаном.

Солнечные панели
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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По итогам переговоров состоялась церемония подписания заёмных соглашений на общую сумму 150 млн долларов в рамках реализации проектов "Программа поддержки жизненно важной инфраструктуры: кредит для поддержки электроэнергетического сектора" и "Строительство и реконструкция сетей для улучшения водоснабжения Музрабадского района Сурхандарьинской области путём строительства водовода из месторождений подземных вод "Октош" и "Пошхурт"", информируют в министерстве.

В заключительной части переговоров участники договорились о дальнейшем двустороннем сотрудничестве между Узбекистаном и ЕБРР через доверие и партнерство, а также посредством обоюдного взаимодействия в новых перспективных направлениях.

Теги:
водоснабжение, энергетика, финансирование, Узбекистан, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)



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