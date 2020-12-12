Саммит лидеров ЕАЭС: Узбекистан — наблюдатель, общий рынок газа и вакцина

Высший евразийский экономический совет утвердил стратегию развития союза до 2025 года, а также принял в свои ряды два государства-наблюдателя — Узбекистан и Кубу. Лидеры ЕАЭС обсудили вопросы взаимодействия в энергетике и пути преодоления последствий пандемии COVID-19.

Заседание Высшего совета Евразийского экономического союза прошло в формате видеоконференции. Впервые на встрече принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По итогам онлайн-встречи было принято решение о предоставлении республики статуса наблюдателя при ЕАЭС. Какие вопросы затронули участники встречи и о чем договорились на перспективу — читайте в обзоре Sputnik.

Дальше — дело за реализацией

Итогом прошедших переговоров стала согласованная стратегия развития Евразийского экономического союза до 2025 года. В ходе обсуждения документа президент РФ Владимир Путин поддержал проект документа.

"Мы (Россия – ред.) поддерживаем подготовленный правительствами "пятерки" проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕврАзЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства", - сказал он.

По словам помощницы главы Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной, стратегия содержит весомую "добавленную стоимость". Например, в нее включены меры по подъему инвестиционной и инновационной активности союза, которые ранее не были предусмотрены.

Кроме того, стратегия определяет механизмы сотрудничества стран в образовании и науке, туризме, спорте и здравоохранении.

Общий рынок газа и гармонизация законодательства в нефтяной сфере

Одной из тем саммита стал международный договор об общем рынке газа ЕАЭС. "Газовый вопрос" был практически единственным несогласованным пунктом в проекте Стратегии. Формулу, которую ранее предложила Россия, поддержали Казахстан и Кыргызстан. Однако Ереван и Минск ее не принимали, назвав цену для партнеров по Союзу на российский газ несправедливой.

"Суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу", — заявлял в мае Владимир Путин.

Однако стороны смогли договориться и решили перейти ко второму этапу создания общего рынка газа – формированию его инфраструктурной, технологической и правовой основы. Мероприятия первого этапа завершатся в ближайшее время. В частности, будет доработан документ о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран союза.

По словам Малкиной, в договор об общем рынке газа войдут принципы функционирования и регулирования общего рынка, порядок взаимодействия стран союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам, а также принципы ценообразования и формирования тарифной политики.

Международный договор, который должен вступить в силу до 1 января 2025 года, предполагает, что во всех странах ЕАЭС внедрят единую систему цен на газ для промышленности. Разница будет обусловлена только расстояниями от месторождений.

К тому же, лидерам государств удалось утвердить план по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере.

"Дорожная карта" предусматривает, в частности, гармонизацию законодательств в рамках обеспечения рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами, а также применения общих принципов и методов ценообразования в отношении услуг по транспортировке этих продуктов", — уточнила Малкина.

От Ташкента до Гаваны

Одно из главных событий саммита – Узбекистан и Куба стали наблюдателями при Евразийском экономическом союзе. Вместе с Молдовой у объединения теперь три государства с таким статусом.

По словам главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, сотрудничество с ЕАЭС в новом качестве позволит республике создать дополнительные рынки сбыта своей продукции, устранить барьеры в торговых отношениях с участниками объединения. Лидеры стран интеграционного объединения приветствовали настрой Ташкента.

"Это действительно важный, качественный шаг по укреплению связей Союза с нашими естественными, традиционными партнерами", - заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы (Шавкат Мирзиеев – ред.) очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем Союзе как полноправного члена", - сказал белорусский лидер.

Молдова и ЕАЭС

До получения статуса наблюдателя Узбекистан итак активно развивал торгово-экономические отношения с государствами ЕАЭС. В 2016–2019 годахдодон общий товарооборот Узбекистана с членами союза вырос в два раза с 4,5 млрд долларов до 9,1 млрд. Сегодня доля внешней торговли Узбекистана с ЕАЭС составляет 30%, а объем экспорта в страны Союза сельхозпродукции превышает 75%.

В заседании Высшего евразийского экономического совета также участвовал действующий президент Молдовы Игорь Додон, 24 декабря на этом посту его сменит Майя Санду.

"Надеюсь, что избранный президент Молдовы, который вступит в должность через две недели, продолжит содействовать развитию сотрудничества Молдовы со странами Союза, который на наших глазах превращается в притягательное интеграционное объединение, один из мировых центров экономических сил", - сказал Додон.

Кроме того, по словам главы Молдовы, республика заинтересована в получении финансовой поддержки со стороны Евразийского экономического союза для реализации проектов в агросекторе, в таких сферах, как инфраструктура и цифровые технологии.

К тому же, Кишинев рассчитывает на углубление экономического содействия со странами ЕАЭС путем присоединения республики к Евразийскому банку развития. Еще в начале 2020 года Молдова начала переговоры с финансовым учреждением о вступлении в состав его участников.

Вместе против нелегальных товаров

В ходе саммита Владимир Путин подчеркнул, что необходимо расширить сферу соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров.

"Мы нацелены на ограничения нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕвразЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и (которые — ред.) помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза", — сказал он.

Президент России отметил, что до конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, некоторых лекарств, парфюмерии, фото оборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года введут маркировку товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции.

Российская вакцина для стран ЕАЭС

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о поставках российской вакцины от коронавируса "Sputnik V" союзным странам.

"Что касается России, то мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы", — напомнил президент РФ.

Российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран "пятерки", оказывают консультации, делятся опытом. В наиболее пострадавшие от вируса районы государств ЕАЭС выезжали бригады российских врачей-эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории.

По словам Владимира Путина, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере государств Союза, наблюдается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства. Сейчас, как отметил президент России, приоритет ЕАЭС - работа по недопущению затяжного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику. Для этого странам "пятерки" необходимо еще больше сплотиться и активизировать процесс интеграции.

Как заявил председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в ходе брифинга по итогам заседания совета, лидеры стран ЕАЭС договорились наладить массовое производство российской вакцины от коронавируса. Это поможет восстановить перемещение граждан между странами.

Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета должно состояться в мае 2021 года в Казахстане. К этому времени страны должны уже будут подготовить отчеты о планах по реализации стратегии развития.