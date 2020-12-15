Россия готова расширить сотрудничество с Узбекистаном в электрогенерации

Глава Минэнерго РФ подчеркнул, что нефтегазовая сфера остается одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран в энергетике.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российские энергетические компании готовы к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах ТЭК.

В частности, в гидроэнергетике по линии компании "РусГидро".

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов во время встречи с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым.

Пресс-служба Минэнерго РФ Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов провели встречу

Стороны обсудили текущие и перспективные проекты российских компаний ТЭК в республике, а также стратегические направления развития в многостороннем формате, в том числе в перспективе сотрудничества в ЕАЭС.

Шульгинов отметил, что нефтегазовая сфера до сих пор является одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран в энергетике.

Пресс-служба Минэнерго РФ Российские проекты в ТЭК на территории Узбекистана

"Российские компании успешно добывают газ в Узбекистане, занимаются геологоразведкой и строительством инфраструктуры. Ярким примером плодотворного сотрудничества наших стран является совместный проект "Лукойла" с узбекской компанией "Узбекнефтегаз" по Кандымскому газоперерабатывающему комплексу, введенному в 2018 году", — подчеркнул Шульгинов.

Он также привел в пример российский "Газпром", который участвует в разработке месторождения "Шахпахты" и газоконденсатного месторождения "Джел".

К слову, там добычу природного газа планируют начать уже в следующем году.

Шульгинов отметил, что российские компании поставляют в Узбекистан широкий спектр нефтепродуктов, наращивают поставки бензина.

Кроме того, ведется плодотворная двусторонняя работа в рамках Подкомиссии по энергетике, созданной в 2019-м. Последнее заседание прошло в марте этого года.