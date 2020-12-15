Россия готова расширить сотрудничество с Узбекистаном в электрогенерации

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российские энергетические компании готовы к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах ТЭК.
В частности, в гидроэнергетике по линии компании "РусГидро".
Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов во время встречи с министром энергетики Узбекистана Алишером Султановым.
Стороны обсудили текущие и перспективные проекты российских компаний ТЭК в республике, а также стратегические направления развития в многостороннем формате, в том числе в перспективе сотрудничества в ЕАЭС.
Шульгинов отметил, что нефтегазовая сфера до сих пор является одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран в энергетике.
"Российские компании успешно добывают газ в Узбекистане, занимаются геологоразведкой и строительством инфраструктуры. Ярким примером плодотворного сотрудничества наших стран является совместный проект "Лукойла" с узбекской компанией "Узбекнефтегаз" по Кандымскому газоперерабатывающему комплексу, введенному в 2018 году", — подчеркнул Шульгинов.
Он также привел в пример российский "Газпром", который участвует в разработке месторождения "Шахпахты" и газоконденсатного месторождения "Джел".
К слову, там добычу природного газа планируют начать уже в следующем году.
Шульгинов отметил, что российские компании поставляют в Узбекистан широкий спектр нефтепродуктов, наращивают поставки бензина.
Кроме того, ведется плодотворная двусторонняя работа в рамках Подкомиссии по энергетике, созданной в 2019-м. Последнее заседание прошло в марте этого года.