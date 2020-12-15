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Работа сотрудников на одной из нефтебаз в Узбекистане

ВЭБ и Газпромбанк рассматривают возможность выдачи кредита "Узбекнефтегазу"

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201215/15606394/VEB-i-Gazprombank-rassmatrivayut-vozmozhnost-vydachi-kredita-Uzbekneftegazu.html

Также между ВЭБ и "Узтрансгазом" было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого узбекской стороной будет приобретена трубная продукция российского производства.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. ВЭБ и Газпромбанк рассматривают возможность выдачи кредита "Узбекнефтегазу" объемом до 100 миллионов долларов, из которых не менее 50% кредитных средств компания привлечет в российских рублях, сообщает госкорпорация.

"Газпромбанк и ВЭБ.РФ рассматривают возможность опережающего финансирования проекта. Стороны обсуждают условия предоставления бридж-кредита объемом до 100 миллионов долларов, при этом не менее 50% кредитных средств "Узбекнефтегаз" привлечет в российских рублях", - следует из сообщения.

Также между ВЭБ и "Узтрансгазом" было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого узбекской стороной будет приобретена трубная продукция российского производства, в том числе для строительства магистрального газопровода "Янгиёр –Ахангаран". Стороны также договорились об обновлении и доукомплектовании компании специальной техникой российского производства.

Более того, ВЭБ и "ЭКСАР" договорились с Jizzakh Petroleum о взаимодействии в рамках инвестиционных проектов по увеличению добычи нефти из месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и развитии инфраструктуры для реализации нефтепродуктов в Узбекистане.

"Всего, с участием ВЭБ.РФ в нефтегазовом секторе Республики Узбекистан обсуждаются проекты, предусматривающие экспортные поставки российской высокотехнологичной продукции и услуг, на сумму более 700 миллионов долларов", - отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, слова которого приводятся в релизе.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
ВЭБ профинансирует модернизацию Алмалыкского ГМК

"В настоящее время в фокусе ВЭБ.РФ находится несколько проектов на территории Узбекистана в самых разных отраслях - модернизация "Алмалыкского ГМК", поддержка проекта агрологического комплекса на российских технологиях, материалах и оборудовании в Джизакской области. Пилотная сделка нового формата кооперации России и Белоруссии по поставке карьерных самосвалов для одного из крупнейших предприятий по добыче меди, золота и серебра – "Алмалыкского ГМК", идут переговоры об участии в проекте по благоустройству Ташкента с администрацией города", - добавил он.

Напомним, в ноябре ВЭБ и "Узбекнефтегаз" подписали договор об открытии кредитной линии до 40 миллионов евро для финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг, направленных на модернизацию производственных объектов "Узбекнефтегаза".

Теги:
Газпромбанк, Экономика, деньги, Узбекнефтегаз, Кредит, ВЭБ.РФ, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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