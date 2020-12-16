Объем международных переводов в Узбекистан снизился на 2% - ЦБ

Объем отправленных валютных средств достиг 1,08 млрд долларов, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года на 119 млн долларов или на 12%.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Объем поступивших в республику трансграничных переводов за январь-ноябрь этого года составил 5,44 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 85 млн долларов или 2%. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

Объем отправленных валютных средств достиг 1,08 млрд долларов, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года на 119 млн долларов или на 12%.

В результате положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,36 млрд долл.

Между тем месяц назад ЦБ РФ сообщал, что денежные переводы из России в страны СНГ в третьем квартале составили 1,9 миллиарда долларов — это рекордный показатель за последние два года.

С июля по сентябрь 2020 года из России в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан и Молдову было направлено 1,9 миллиарда долларов — это на 31% больше, чем в предыдущие три месяца (1,3 миллиарда долларов). Всего из РФ за рубеж в III квартале 2020-го было направлено 2,3 миллиарда долларов.