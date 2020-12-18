Власти РУз объявили предквалификацию к продаже госактивов в СП с Coca-Cola

На первом этапе заинтересованные стороны должны подать до 31 декабря заявку в государственную тендерную комиссию. На втором этапе победитель будет определен "с учетом наилучшего сочетания ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи".

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило предквалификацию для продажи доли примерно в 57 процентов, на которую приходятся госактивы в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году правительство РУз привлекло Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) к приватизации Coca-Cola Bottlers Uzbekistan. Планировалось, что ЕБРР в 2019-м завершит продажу госактивов СП и привлечет на предприятие стратегического инвестора. Позднее директор Агентства по управлению государственными активами Сунатулла Бекенов заявлял, что власти рассматривают возможность продать госактивы в СП по частям из-за их высокой ликвидности. В июне агентство сообщило, что вновь начало подготовку к продаже этих активов.

"Агентство объявляет о своем намерении продать долю в размере 57,118 процента в уставном капитале ООО Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd путем открытого процесса продажи", — говорится в публикации на сайте ведомства.

На первом этапе заинтересованные стороны должны подать до 31 декабря заявку в государственную тендерную комиссию для участия в покупке госактивов. Срок рассмотрения предквалификационых заявок — до 14 января 2021 года.

На втором этапе, сроки которого не конкретизируются, победитель будет определен "с учетом наилучшего сочетания ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи". Финансовым консультантом агентства при приватизации СП выступает Rothschild & Cie.

В 1994 году узбекская ассоциация "Пищепром", Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd на паритетных началах создали СП Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan. Акционеры предприятия в настоящий момент — компания "Узбекозиковкатхолдинг" (57,1 процента) и Coca-Cola Export Corporation (42,9 процента).

Ранее "Узбекозиковкатхолдинг" сообщал, что американская компания планирует инвестировать в развитие СП в Узбекистане 31 миллион долларов в 2020-2021 годах, и эти средства собираются направить на модернизацию и расширение производственных мощностей заводов в Ташкенте, Намангане и Ургенче.