В Узбекистане утвержден госбюджет на 2021 год — Сенат

Документом определены прогнозы макроэкономических показателей на 2021 год, консолидированного государственного бюджета, а также бюджетные ориентиры на 2022-2023 гг.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В ходе 10 пленарного заседания Сената принят закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год".

Документом определены прогнозы макроэкономических показателей на 2021 год, консолидированного Государственного бюджета, а также бюджетные ориентиры на 2022-2023 гг.

При этом основное внимание уделено сохранению макроэкономической стабильности, урегулированию фискальных стимулирующих мер, обеспечению экономического роста на уровне выше 5%.

Согласно прогнозам, тенденция к снижению инфляции продолжится, и в следующем году она сохранится в пределах 10%. Исходя из этого, в 2021 году доходы Консолидированного бюджета составят 178,5 трлн сумов (25,9% ВВП), Госбюджета - 147,2 трлн сумов (21,3% ВВП).

К тому же доходы государственных целевых фондов достигнут 26,2 трлн сумов, а расходы – 40,8 трлн сумов, в то время как доходы внебюджетного Пенсионного фонда составят 23,5 трлн сумов, расходы – 36,5 трлн. сумов.

Кроме того, из Государственного бюджета будут направлены средства на поддержку социальной сферы:

34,6 трлн сумов – образование;

19,6 трлн сумов – здравоохранение;

2,6 трлн сумов – культура и спорт;

1,2 трлн сумов – развитие науки.

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В рамках госпрограмм планируется также выделить средства на продвижение непрерывного образования (2 197 млрд сумов), реализацию программ развития науки (168 млрд сумов) и повышение качества медицинского обслуживания населения (3 952 млрд сумов).