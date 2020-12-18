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В Узбекистане утвержден госбюджет на 2021 год — Сенат

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201218/15628281/V-Uzbekistane-utverzhden-gosbyudzhet-na-2021-god--Senat.html

Документом определены прогнозы макроэкономических показателей на 2021 год, консолидированного государственного бюджета, а также бюджетные ориентиры на 2022-2023 гг.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В ходе 10 пленарного заседания Сената принят закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год".

Как распределили госбюджет на 2021 год - проект

Документом определены прогнозы макроэкономических показателей на 2021 год, консолидированного Государственного бюджета, а также бюджетные ориентиры на 2022-2023 гг.

При этом основное внимание уделено сохранению макроэкономической стабильности, урегулированию фискальных стимулирующих мер, обеспечению экономического роста на уровне выше 5%.

Согласно прогнозам, тенденция к снижению инфляции продолжится, и в следующем году она сохранится в пределах 10%. Исходя из этого, в 2021 году доходы Консолидированного бюджета составят 178,5 трлн сумов (25,9% ВВП), Госбюджета - 147,2 трлн сумов (21,3% ВВП).

К тому же доходы государственных целевых фондов достигнут 26,2 трлн сумов, а расходы – 40,8 трлн сумов, в то время как доходы внебюджетного Пенсионного фонда составят 23,5 трлн сумов, расходы – 36,5 трлн. сумов.

Кроме того, из Государственного бюджета будут направлены средства на поддержку социальной сферы:

  • 34,6 трлн сумов – образование;
  • 19,6 трлн сумов – здравоохранение;
  • 2,6 трлн сумов – культура и спорт;
  • 1,2 трлн сумов –  развитие науки.

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В рамках госпрограмм планируется также выделить средства на продвижение непрерывного образования (2 197 млрд сумов), реализацию программ развития науки (168 млрд сумов) и повышение качества медицинского обслуживания населения (3 952 млрд сумов).

Теги:
финансы, Экономика, деньги, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, госбюджет, Узбекистан



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