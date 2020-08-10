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Доходы госбюджета за первое полугодие увеличились на 7,5 трлн сумов - Минфин

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Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200810/14741510/Dokhody-gosbyudzheta-za-pervoe-polugodie-uvelichilis-na-75-trln-sumov---Minfin.html

Объем доходов составил 58,2 трлн сумов или 45,3% к утвержденному годовому параметру. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра увеличилась на 7,5 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Министерстве финансов отчитались о доходах госбюджета за первое полугодие 2020-го. Пресс-служба информирует, что объем доходов составил 58,2 трлн сумов или 45,3% к утвержденному годовому параметру. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра увеличилась на 7,5 трлн сумов.

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Прямые налоговые отчисления составили 33,9% от общего объема или 19 739,6 млрд сумов, косвенные налоги - 37% или 21 510,8 млрд сумов, за счет ресурсных платежей и налога на имущество были сформированы 16,7% дохода или 9 695,4 млрд сумов, 12,4% или 7 211,2 млрд сумов - за счет прочих доходов.

Расходы госбюджета за первое полугодие составили 64 878,9 млрд сумов или или 25,4% ВВП.

В структуре общих расходов наибольшая доля приходится на социальную сферу - 53,4%. На содержание организаций и учреждений, действующих в данной сфере, и финансирование мероприятий, связанных с сектором, из государственного бюджета было направлено 34 665,5 млрд сумов.

Пресс-служба президента Узбекистана
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Дефицит госбюджета за 1-е полугодие 2020-го составил 6 721,9 млрд сумов. За отчетный период доходная часть местных бюджетов составила 12 870,7 млрд сумов, а расходная часть - 20 203,3 млрд сумов.

В начале мая Центробанк опубликовал обзор денежно-кредитной политики за I квартал 2020 года.

Согласно предварительным оценкам Центрального банка, ожидается замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,5-2,5%. Наиболее значительное замедление роста прогнозируется в отраслях туризма, гостиничного бизнеса, международных перевозок, развлечений, спорта, эксклюзивных услуг и др.

Теги:
Узбекистан, госбюджет, Министерство финансов Узбекистана, Экономика



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