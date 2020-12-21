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Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

Новогодний аромат: сколько мандаринов импортировано в Узбекистан

© Sputnik / Илона Хварцкия
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201221/15642668/Novogodniy-aromat-skolko-mandarinov-importirovano-v-Uzbekistan.html

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в страну было ввезено на 0,8 тысячи тонн мандаринов меньше.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По состоянию на 1 декабря текущего года в Узбекистан поступило 23,8 тысячи тонн мандаринов из 11 зарубежных стран. Общая сумма импорта цитрусовой продукции составила четыре миллиона долларов, сообщают в Госкомстате.

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Безусловным лидером стал Пакистан. Страна ввезла 19,5 тысячи тонн мандаринов. На втором месте расположился Китай - 2,2 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Турция - 1,3 тысячи тонн. Из Египта было импортировано всего 214,2 тонн, а из Казахстана - 156,3 тонны.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года в республику поступило на 0,8 тысячи тонн мандаринов больше (24,6 тысячи тонн).

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, импорт, мандарины



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