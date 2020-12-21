20:11 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев

"Взаимный компромисс": Тюрденев - о рисках и преимуществах вступления в ЕАЭС

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
13311
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201221/15645861/Vzaimnyy-kompromiss-Tyurdenev---o-riskakh-i-preimuschestvakh-vstupleniya-v-EAES.html

Те правила, которые действуют на территории государств-членов ЕАЭС, на Узбекистан не распространяются, пояснил посол. За этот период республика сможет оценить все риски и преимущества участия в союзе.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Статус наблюдателя позволит Узбекистану иметь своего представителя при различного рода структурах ЕАЭС, получать дополнительную информацию, присутствовать на этих заседаниях. Однако правом голоса Узбекистан в качестве наблюдателя обладать не может. Этот статус не предполагает никаких торговых преференций и экономических преимуществ. Об этом рассказал посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в рамках итоговой пресс-конференции в Ташкенте. Среди журналистов - и корреспондент Sputnik Узбекистан, он сообщает с места события.

ЕАЭС: в чем преимущество звания наблюдателя для потребителей Узбекистана >>

Те правила, которые действуют на территории государств-членов ЕАЭС, на Узбекистан не распространяются, пояснил посол. За этот период республика сможет оценить все риски и преимущества участия в союзе.

"На мой взгляд, все ясно: значительная доля товарооборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, транспортные артерии проходят через эту территорию. Я уж не говорю про трудовую миграцию. Понятно, что полноправное вступление в союз - непростой процесс, и изучение возможных последствий ведется давно", - прокомментировал Тюрденев вероятность экономических потерь Узбекистана после вступления в ЕАЭС.

Ни Узбекистан не заинтересован в том, чтобы вступление в ЕАЭС привело бы к серьезным экономическим потерям, ни другие члены Союза не заинтересованы в этом - здесь вопрос взаимных компромиссов, подчеркнул посол.

Теги:
Узбекистан, Владимир Тюрденев, Посол, Посольство России в Узбекистане



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Как живут российские миротворцы в Нагорном Карабахе — видео Минобороны РФ
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться