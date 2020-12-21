"Взаимный компромисс": Тюрденев - о рисках и преимуществах вступления в ЕАЭС

Те правила, которые действуют на территории государств-членов ЕАЭС, на Узбекистан не распространяются, пояснил посол. За этот период республика сможет оценить все риски и преимущества участия в союзе.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Статус наблюдателя позволит Узбекистану иметь своего представителя при различного рода структурах ЕАЭС, получать дополнительную информацию, присутствовать на этих заседаниях. Однако правом голоса Узбекистан в качестве наблюдателя обладать не может. Этот статус не предполагает никаких торговых преференций и экономических преимуществ. Об этом рассказал посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в рамках итоговой пресс-конференции в Ташкенте. Среди журналистов - и корреспондент Sputnik Узбекистан, он сообщает с места события.

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Те правила, которые действуют на территории государств-членов ЕАЭС, на Узбекистан не распространяются, пояснил посол. За этот период республика сможет оценить все риски и преимущества участия в союзе.

"На мой взгляд, все ясно: значительная доля товарооборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС, транспортные артерии проходят через эту территорию. Я уж не говорю про трудовую миграцию. Понятно, что полноправное вступление в союз - непростой процесс, и изучение возможных последствий ведется давно", - прокомментировал Тюрденев вероятность экономических потерь Узбекистана после вступления в ЕАЭС.

Ни Узбекистан не заинтересован в том, чтобы вступление в ЕАЭС привело бы к серьезным экономическим потерям, ни другие члены Союза не заинтересованы в этом - здесь вопрос взаимных компромиссов, подчеркнул посол.