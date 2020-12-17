ЕАЭС: в чем преимущество звания наблюдателя для потребителей Узбекистана

Федерация обществ защиты прав потребителей республики расширяет географию двустороннего сотрудничества с аналогичными компаниями из различных регионов мира и стран СНГ в рамках Международной организации потребителей (Consumers International).

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Высшим Евразийским экономическим советом 11 декабря текущего года принято решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которое было одобрено 15 декабря на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз.

Конечно, по поводу экономической интеграции, защиты интересов мигрантов и других подобных аспектов экономисты, эксперты высказывают разные мнения, так будет и в дальнейшем. В частности, при взаимном согласовании законодательства и стандартов стран-участниц ЕАЭС налаживание сотрудничества между потребительскими организациями сыграет важное значение при защите прав потребителей. В связи с этим Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана расширяет географию двустороннего сотрудничества с аналогичными компаниями из различных регионов мира и стран СНГ в рамках Международной организации потребителей (Consumers International).

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В качестве примера можно привести проведенный в январе этого года в городах Ташкент и Самарканд Первый потребительский форум стран Европы и Азии, в котором наряду с экспертами других международных и региональных государственных и негосударственных потребительских организаций принял участие представитель Евразийской экономической комиссии.

Какую пользу принесет получение Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС в части защиты прав потребителей:

по рекомендации Евразийской экономической комиссии законодательство всех стран-участниц, касающееся защиты прав и интересов потребителей, будет согласовано между собой и позволит лучше защитить это право;

потребители всех стран, входящих в союз, будут иметь равные права, независимо от того, на территории какой страны они проживают;

общий рынок товаров и услуг, единые требования к безопасности производимой продукции позволяют потребителям приобретать безопасные и качественные товары, и те же требования запрещают производителям на территории ЕАЭС производить товары низкого качества или оказывать услуги.

В случае нарушения прав потребителя, являющегося гражданином одной республики, но находящегося на территории другой страны-участницы, он вправе обратиться с иском в государственные и негосударственные организации той же страны, которые занимаются защитой прав потребителей, а также в суд. Его права обеспечиваются наравне с правами граждан той же страны.

В сегодняшних условиях развития трансграничных отраслей, таких как электронная коммерция, онлайн-услуги, туризм, рассмотрение трансграничных обращений и жалоб потребителей и взимание платы у производителя или поставщика услуг, как никогда, требует международного сотрудничества и реальных усилий.

Следует отметить, что на недавней онлайн-видеоконференции, проведенной Корейским агентством потребителей по этому вопросу, Федерация выдвинула предложение о необходимости создания потребительской организации для стран Азии, как среди государств Европы и Северной Америки.