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Макет АЭС

Строительство АЭС в Узбекистане: на какой стадии находится контракт

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (67)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201221/15646610/Stroitelstvo-AES-v-Uzbekistane-na-kakoj-stadii-nahoditsya-kontrakt.html

В начале сентября 2018 года правительства РУз и РФ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Контракт России с Узбекистаном о строительстве в республике атомной электростанции в основном подготовлен, остались технические аспекты, заявил в понедельник посол РФ в республике Владимир Тюрденев.

В начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

"В принципе, по многим вопросам договорились, контракт (на строительство АЭС. — Прим. ред.) в основном подготовлен", — сказал Тюрденев на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Посол уточнил, что в настоящий момент стороны прорабатывают дополнительные вопросы. В частности, речь идет об уменьшении потребления воды для будущей станции.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
Sputnik / Юрий Корсунцев
Тюрденев: создание АЭС в Узбекистане — экономическая необходимость
"Но могу вас заверить, что и та, и другая сторона исходит из того, что проект должен быть реализован. Это подтверждается на всех уровнях. Вопрос остается по техническим аспектам реализации", — добавил дипломат.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 гг. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (67)
Теги:
Посольство России в Узбекистане, Владимир Тюрденев, АЭС, макет, Россия, Узбекистан



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