Международные банки выделили свыше $100 млн на проект гелиостанции в РУз

Компания из ОАЭ в соответствии с инвестиционным соглашением, подписанным в 2019 году, построит станцию под ключ к августу 2021-го, а также будет ее эксплуатировать в течение 25 лет.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Международные финансовые институты выделили более 100 миллионов долларов на строительство гелиостанции в Навоийской области Узбекистана с участием компании Masdar из ОАЭ, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

В 2019 году Masdar выиграла тендер на строительство гелиостанции в Навоийской области Узбекистана мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства.

"В формате видеоконференции состоялась церемония подписания кредитного соглашения на сумму более 100 миллионов долларов в рамках реализации проекта по строительству фотоэлектрической электростанции в Навоийской области", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Компания из ОАЭ выступит заемщиком средств Международной финансовой корпорации (IFC, входит в структуру Всемирного банка), Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. Masdar также направит прямые инвестиции в проект в размере более 100 миллионов долларов.

Masdar в соответствии с инвестиционным соглашением, подписанным в 2019 году, построит станцию станции под ключ к августу 2021-го, а также будет ее эксплуатировать в течение 25 лет.

"Компания предложила один из самых низких в мире тарифов на уровне 2,67 цента за 1 кВт*ч при выработке электроэнергии на станции в объеме 260 миллионов кВт*ч в год", — отметили в МИВТ.

Проект Masdar реализуется в рамках программы правительства Узбекистана, направленной на диверсификацию энергетического баланса страны в том числе за счет строительства солнечных электростанций мощностью до 5 ГВт к 2030 году.

В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97 процентов занимают нефть и газ, 2,3 процента — уголь, 0,7 процента — гидроэнергетика. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.