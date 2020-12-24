ЦБ Узбекистана и России договорились усилить информационную безопасность

Шла речь о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмена опытом между центральными банками двух стран.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Центральном банке состоялось очередное заседание Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству Узбекистан и России в онлайн-формате, сообщила пресс-служба регулятора.

Говорили о дальнейшем развитии межбанковских отношений, отдельно отметили необходимость усиления информационной безопасности. Шла речь и о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмена опытом между центральными банками двух стран.

Отдельно обсудили возможности обучения персонала финансовых учреждений двух стран.

По итогам встречи договорились провести следующее заседание Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству в 2021 году в Узбекистане.

В начале августа Центральные банки Узбекистана и России подписали меморандум, предусматривающий организацию взаимодействия финучреждений двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.