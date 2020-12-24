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ЦБ Узбекистана и России договорились усилить информационную безопасность

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201224/15674658/TsB-Uzbekistana-i-Rossii-dogovorilis-usilit-informatsionnuyu-bezopasnost.html

Шла речь о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмена опытом между центральными банками двух стран.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Центральном банке состоялось очередное заседание Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству Узбекистан и России в онлайн-формате, сообщила пресс-служба регулятора.

Говорили о дальнейшем развитии межбанковских отношений, отдельно отметили необходимость усиления информационной безопасности. Шла речь и о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмена опытом между центральными банками двух стран.

Отдельно обсудили возможности обучения персонала финансовых учреждений двух стран.

По итогам встречи договорились провести следующее заседание Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству в 2021 году в Узбекистане.

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В начале августа Центральные банки Узбекистана и России подписали меморандум, предусматривающий организацию взаимодействия финучреждений двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.

Теги:
сотрудничество, Россия, Центральный банк Республики Узбекистан



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