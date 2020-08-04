19:53 04 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Информационные технологии

Центробанки Узбекистана и РФ договорились вместе противостоять IT-атакам

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200804/14702616/Tsentrobanki-Uzbekistana-i-RF-dogovorilis-vmeste-protivostoyat-IT-atakam.html

Сотрудничество поможет спрогнозировать угрозы информационной безопасности в банковской системе и повысить эффективность предупреждающих стратегий.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Центральные банки Узбекистана и России будут сотрудничать по вопросам противодействия компьютерным атакам, сообщили в пресс-службе регулятора.

Здание Центрального банка Узбекистана
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Центробанк прокомментировал порядок допуска к банковской деятельности

Подписанный меморандум предусматривает организацию взаимодействия Центробанков двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.

Сотрудничество поможет спрогнозировать угрозы информационной безопасности в банковской системе и повысить эффективность предупреждающих стратегий. Кроме того, специалисты будут совместно работать над выявлением причин компьютерных атак, реагировать на них и выполнять другие задачи, связанные с устранением их последствий.

Центробанк оштрафовал Народный банк и Агробанк >>

Напомним, год назад в рамках двустороннего диалога между банками России и Узбекистана были обсуждены аспекты оптимизации деятельности кадровой политики.

На семинаре, в котором приняли участие руководители структурных подразделений ЦБ, а также представители кадровых служб коммерческих банков Узбекистана, российская делегация рассказала о системе управления персоналом, управлении талантами и HR политике.

Теги:
безопасность, сотрудничество, Россия, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр 1980
До свидания, наш ласковый мишка: каким было закрытие Олимпиады 1980 года
У добровольцев из РФ, испытавших вакцину от COVID-19, выработался иммунитет
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться