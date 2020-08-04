Центробанки Узбекистана и РФ договорились вместе противостоять IT-атакам

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Центральные банки Узбекистана и России будут сотрудничать по вопросам противодействия компьютерным атакам, сообщили в пресс-службе регулятора.

Подписанный меморандум предусматривает организацию взаимодействия Центробанков двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.

Сотрудничество поможет спрогнозировать угрозы информационной безопасности в банковской системе и повысить эффективность предупреждающих стратегий. Кроме того, специалисты будут совместно работать над выявлением причин компьютерных атак, реагировать на них и выполнять другие задачи, связанные с устранением их последствий.

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Напомним, год назад в рамках двустороннего диалога между банками России и Узбекистана были обсуждены аспекты оптимизации деятельности кадровой политики.

На семинаре, в котором приняли участие руководители структурных подразделений ЦБ, а также представители кадровых служб коммерческих банков Узбекистана, российская делегация рассказала о системе управления персоналом, управлении талантами и HR политике.