Италия готова поддержать Узбекистан в рамках вступления в ВТО

Озвучены предложения и обозначены дальнейшие действия по подписанию соглашения о сотрудничестве между Самаркандской областью и регионом Ломбардия Итальянской Республики.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Зампремьера Узбекистана – глава МИВТ Сардор Умурзаков провел встречу с вновь назначенным послом Италии в Узбекистане Агостино Пинной, сообщила пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Договорились активизировать деловые контакты в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, сельском хозяйстве, электротехнике и машиностроении, шла речь также о привлечении крупных итальянских компаний к реализации проектов в Узбекистане.

Агостино Пинна подтвердил готовность продолжить оказывать содействие Узбекистану в получении статуса страны-бенефициара Генеральной системы преференций ("GSP+"), что позволит беспошлинно экспортировать более 6 тысяч товарных позиций в страны Евросоюза, а также в подписании Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с ЕС.

Итальянская сторона готова также поддержать Узбекистан в рамках вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Озвучены предложения и обозначены дальнейшие действия по подписанию соглашения о сотрудничестве между Самаркандской областью и регионом Ломбардия Итальянской Республики.

В Узбекистане создана спецкомиссия для вступления страны в ВТО >>

Стороны согласовали запланированные двусторонние мероприятия, в том числе проведение седьмого заседания Межправительственной узбекско-итальянской рабочей группы (МРГ) по вопросам торговли, экономического и промышленного сотрудничества в Ташкенте в первой половине 2021 года.