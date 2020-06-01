В Узбекистане создана спецкомиссия для вступления страны в ВТО

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией", сообщает Norma.uz.
Данная Межведомственная комиссия будет готовить, согласовывать и утверждать документы для сотрудничества с государствами — членами ВТО, разрабатывать предложения рабочих групп по приведению национального законодательства в соответствие с правилами и принципами организации, а также вырабатывать общую позицию РУз в стратегических вопросах вхождения в нее, по двусторонним, многосторонним торговым соглашениям и договорам.
В соответствии с документом, деятельность Межведомственной комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не менее двух раз в год.
Межведомственная комиссия отчитывается по итогам проведенных заседаний перед Кабмином.
Напомним, Всемирная торговая организация была основана в 1995 году. На сегодня ее членами являются 164 государства. Узбекистан подавал заявку на вступление на этапе формирования организации, однако после 2005-го интеграционный процесс был приостановлен. Правительство республики вернулось к этому вопросу в 2017 году.