В Узбекистане создана спецкомиссия для вступления страны в ВТО

Члены данной комисси будут, в частности, готовить, согласовывать и утверждать документы для сотрудничества с государствами — членами Всемирной торговой организации.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией", сообщает Norma.uz.

Данная Межведомственная комиссия будет готовить, согласовывать и утверждать документы для сотрудничества с государствами — членами ВТО, разрабатывать предложения рабочих групп по приведению национального законодательства в соответствие с правилами и принципами организации, а также вырабатывать общую позицию РУз в стратегических вопросах вхождения в нее, по двусторонним, многосторонним торговым соглашениям и договорам.

В соответствии с документом, деятельность Межведомственной комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не менее двух раз в год.

Материалы для рассмотрения на заседаниях подготавливает Секретариат комиссии — управление по сотрудничеству с ВТО Министерства инвестиций и внешней торговли. Решения принимаются открытым голосованием членов комиссии.

Межведомственная комиссия отчитывается по итогам проведенных заседаний перед Кабмином.

Напомним, Всемирная торговая организация была основана в 1995 году. На сегодня ее членами являются 164 государства. Узбекистан подавал заявку на вступление на этапе формирования организации, однако после 2005-го интеграционный процесс был приостановлен. Правительство республики вернулось к этому вопросу в 2017 году.