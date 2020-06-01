18:14 01 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО

В Узбекистане создана спецкомиссия для вступления страны в ВТО

WTO
Политика
Получить короткую ссылку
7410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200601/14265313/V-Uzbekistane-sozdana-spetskomissiya-dlya-vstupleniya-strany-v-VTO.html

Члены данной комисси будут, в частности, готовить, согласовывать и утверждать документы для сотрудничества с государствами — членами Всемирной торговой организации.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по работе со Всемирной торговой организацией", сообщает Norma.uz.

Данная Межведомственная комиссия будет готовить, согласовывать и утверждать документы для сотрудничества с государствами — членами ВТО, разрабатывать предложения рабочих групп по приведению национального законодательства в соответствие с правилами и принципами организации, а также вырабатывать общую позицию РУз в стратегических вопросах вхождения в нее, по двусторонним, многосторонним торговым соглашениям и договорам.

В соответствии с документом, деятельность Межведомственной комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся не менее двух раз в год.

Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
© Sputnik /
Узбекистан в ЕАЭС и ВТО — чего ждут от этого люди
Материалы для рассмотрения на заседаниях подготавливает Секретариат комиссии — управление по сотрудничеству с ВТО Министерства инвестиций и внешней торговли. Решения принимаются открытым голосованием членов комиссии.

Межведомственная комиссия отчитывается по итогам проведенных заседаний перед Кабмином.

Напомним, Всемирная торговая организация была основана в 1995 году. На сегодня ее членами являются 164 государства. Узбекистан подавал заявку на вступление на этапе формирования организации, однако после 2005-го интеграционный процесс был приостановлен. Правительство республики вернулось к этому вопросу в 2017 году.

Теги:
кабмин, ВТО, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Ночной Ташкент
Огни ночного города: волшебные кадры Ташкента
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться