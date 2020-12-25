Узбекистан и Кыргызстан в скором намерены возобновить автобусное сообщение

Отметили важность активного вовлечения в сотрудничество администраций приграничных регионов, в том числе разработки ими отдельных дорожных карт по развитию межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических связей.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла встреча между главой ведомства и исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана Артемом Новиковым, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Стороны положительно оценили возобновление воздушных перевозок и обсудили возможности для открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Кыргызстана.

В числе приоритетных тем - и сотрудничество в торговле, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и других областях. В ходе дискуссии определили дальнейшие шаги по расширению кооперации между сельскохозяйственными компаниями и научно-исследовательскими институтами двух стран.

На встрече рассмотрели также ускорение строительства железнодорожного коридора Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Сторонами была отмечена важность активного вовлечения в сотрудничество администраций приграничных регионов, в том числе разработки ими отдельных дорожных карт по развитию межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических связей.

В марте текущего года было приостановлено пассажирское сообщение между Узбекистаном и Киргизией из-за введения карантинного режима и закрытия границ в связи с распространением COVID-19. Прежний режим пропуска на узбекско-кыргызской границе восстановили с 1 сентября. Однако пассажирское авиасообщение между столицами двух стран удалось возобновить только с 14 сентября.