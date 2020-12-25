16:40 25 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Автовокзал

Узбекистан и Кыргызстан в скором намерены возобновить автобусное сообщение

Министерство транспорта Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201225/15678561/Uzbekistan-i-Kyrgyzstan-v-skorom-namereny-vozobnovit-avtobusnoe-soobschenie.html

Отметили важность активного вовлечения в сотрудничество администраций приграничных регионов, в том числе разработки ими отдельных дорожных карт по развитию межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических связей.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли прошла встреча между главой ведомства и исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана Артемом Новиковым, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане с 17 августа возобновится междугороднее автобусное сообщение

Стороны положительно оценили возобновление воздушных перевозок и обсудили возможности для открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Кыргызстана. 

В числе приоритетных тем - и сотрудничество в торговле, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и других областях. В ходе дискуссии определили дальнейшие шаги по расширению кооперации между сельскохозяйственными компаниями и научно-исследовательскими институтами двух стран.

На встрече рассмотрели также ускорение строительства железнодорожного коридора Китай — Кыргызстан — Узбекистан. 

Сторонами была отмечена важность активного вовлечения в сотрудничество администраций приграничных регионов, в том числе разработки ими отдельных дорожных карт по развитию межрегиональных инвестиционных и торгово-экономических связей.

В марте текущего года было приостановлено пассажирское сообщение между Узбекистаном и Киргизией из-за введения карантинного режима и закрытия границ в связи с распространением COVID-19. Прежний режим пропуска на узбекско-кыргызской границе восстановили с 1 сентября. Однако пассажирское авиасообщение между столицами двух стран удалось возобновить только с 14 сентября.

Теги:
Транспортный коридор, транспорт, сотрудничество, автобусы, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Необычные новогодние ритуалы в разных уголках мира - фотолента
Будни Ташкентского зоопарка
ZOOблачная милота: бегемот — открой рот, коза-егоза и львиная доля
Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Укротитель "львов": итоги работы Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться