Узбекистан ожидает порядка $7,5 млрд прямых иностранных инвестиций в 2021 году

Диппредставительствам за рубежом поручили выработать новые механизмы привлечения иностранных инвестиций и оказания действенной поддержки отечественным экспортерам, а также обеспечить защиту их прав и интересов.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли подвели предварительные итоги инвестиционной и внешнеторговой деятельности за 2020 год, а также определили стратегические задачи и приоритеты в работе по привлечению инвестиций и наращиванию экспорта на 2021-й, сообщили в пресс-службе ведомства.

За год Узбекистан привлек 6,6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и экспортировал товары на 15,1 млрд долларов.

Данные показатели достигнуты за счет реализации крупных инвестиционных проектов в области производства строительных материалов, информационно-коммуникационной сфере, электротехнической, химической и легкой промышленности, а также существенного увеличения экспорта товаров и услуг в текстильной, сельскохозяйственной, горно-металлургической и транспортной сферах.

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На встрече рассмотрели и актуальные задачи на предстоящий год: согласно прогнозу, в 2021-м объем прямых иностранных инвестиций составит 7,5 млрд долларов, а объем экспорта – порядка 17 млрд долларов.

Особое внимание в ходе диалога уделили работе дипломатических представительств за рубежом. Им поручили реализовать конкретные задачи по выработке новых механизмов привлечения иностранных инвестиций и оказанию действенной поддержки отечественным экспортерам, а также обеспечению защиты их прав и интересов.