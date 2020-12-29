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Супермаркет в Ташкенте

Мирзиёев высказался о необходимости сдерживания инфляции

Sputnik
Экономика
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201229/15697777/Prezident-vyskazalsya-o-neobkhodimosti-sderzhivaniya-inflyatsii.html

В приоритете внимания правительства и хокимиятов должны оставаться вопросы стабильности цен на первоочередные продукты питания. Этот вопрос будет оставаться под личным контролем президента.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В своем послании к парламенту президент поручил создать возможности для удержания инфляции на уровне не более 10% в рамках инфляционного таргетирования. 

Чтобы не допустить дальнейшего и резкого повышения цен на продовольственные товары, глава государства предложил продлить установленные таможенные льготы при импорте еще на 1 год.

В приоритете внимания правительства и хокимиятов должны оставаться вопросы стабильности цен на первоочередные продукты питания. Этот вопрос будет оставаться под личным контролем президента.

В 2021 году экономика Узбекистана должна продемонстрировать рост как минимум в 5%. При этом необходимо уменьшать зависимость национальной экономики от иностранной валюты.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
цены, инфляция, Экономика, президент Узбекистана



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