Мирзиёев высказался о необходимости сдерживания инфляции

В приоритете внимания правительства и хокимиятов должны оставаться вопросы стабильности цен на первоочередные продукты питания. Этот вопрос будет оставаться под личным контролем президента.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В своем послании к парламенту президент поручил создать возможности для удержания инфляции на уровне не более 10% в рамках инфляционного таргетирования.

Чтобы не допустить дальнейшего и резкого повышения цен на продовольственные товары, глава государства предложил продлить установленные таможенные льготы при импорте еще на 1 год.

В приоритете внимания правительства и хокимиятов должны оставаться вопросы стабильности цен на первоочередные продукты питания. Этот вопрос будет оставаться под личным контролем президента.

В 2021 году экономика Узбекистана должна продемонстрировать рост как минимум в 5%. При этом необходимо уменьшать зависимость национальной экономики от иностранной валюты.