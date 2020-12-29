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Андижан. Областной хокимият.

В Узбекистане будет создан фонд развития инфраструктуры регионов

Foto, Элмурод Эрматов
Экономика
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201229/15697988/V-Uzbekistane-budet-sozdan-fond-razvitiya-infrastruktury-regionov.html

Во вновь созданный, по инициативе президента, фонд развития инфраструктуры регионов направят 3 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Каждый регион должен развиваться в соответствии со своими потребностями и возможностями. С этой целью глава государства в рамках своего послания к парламенту предложил создать фонд развития инфраструктуры регионов с капиталом в 3 трлн сумов.

Пресс-служба президента
Мирзиёев посетил текстильную фабрику в технопарке "Ургенч"

Для развития промышленного потенциала отдаленных городов и селений в регионах республики необходимо создать 100 технопарков, логистических центров.

В мае 2020 года правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по созданию молодежных технопарков в регионах республики", в соответствии с которым в каждом регионе страны начнут поэтапное строительство технопарков для молодежи с целью повышения интеллектуального, научного и творческого потенциала молодого поколения.

Нужно отметить, что деятельность технопарков будет координироваться Академией молодежи при министерстве.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Узбекистан, Парламент, Президент, социальное развитие, развитие



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