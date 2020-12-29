В Узбекистане будет создан фонд развития инфраструктуры регионов

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Каждый регион должен развиваться в соответствии со своими потребностями и возможностями. С этой целью глава государства в рамках своего послания к парламенту предложил создать фонд развития инфраструктуры регионов с капиталом в 3 трлн сумов.

Для развития промышленного потенциала отдаленных городов и селений в регионах республики необходимо создать 100 технопарков, логистических центров.

В мае 2020 года правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по созданию молодежных технопарков в регионах республики", в соответствии с которым в каждом регионе страны начнут поэтапное строительство технопарков для молодежи с целью повышения интеллектуального, научного и творческого потенциала молодого поколения.

Нужно отметить, что деятельность технопарков будет координироваться Академией молодежи при министерстве.