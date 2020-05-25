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Технопарк открылся в Андижане

Во всех регионах Узбекистана создадут Молодежные технопарки

Пресс-служба
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14210652/Vo-vsekh-regionakh-Uzbekistana-sozdadut-Molodezhnye-tekhnoparki.html

Министерство инновационного развития Узбекистана учредило технопарки в форме общества с ограниченной ответственностью, выступающее в качестве юридического лица.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по созданию Молодежных технопарков в регионах республики", в соответствии с которым в каждом регионе страны начнут поэтапное строительство технопарков для молодежи с целью повышения интеллектуального, научного и творческого потенциала молодого поколения.

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Деятельность технопарков будет координироваться Академией молодежи при министерстве.

Назначать и утверждать ответственное лицо на должность директора технопарка будет министр инновационного развития по представлению председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов областей.

Все расходы по строительству, реконструкции зданий, сооружений технопарков и укреплению их материально-технической базы, а также оснащению современным оборудованием будут осуществляться за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Согласно постановлению, утвержден план-график поэтапного создания Молодежных технопарков в регионах республики в 2020-2023 годах.

Напомним: во время рабочей поездки президент Шавкат Мирзиёев побывал на открытии технопарка DigitalCity в Андижане.

Теги:
Узбекистан, молодежь, технологии



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