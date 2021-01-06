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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк оценил рост ВВП Узбекистана в 2021 году

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210106/15733858/Vsemirnyy-bank-otsenil-rost-VVP-Uzbekistana-v-2021-godu.html

Эксперты считают, что в 2020-м экономика РУз выросла на 0,6%, как и ожидалось в октябрьском докладе.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2021 году на уровне 4,3% против 4,8%, которые он ожидал в октябрьском докладе, говорится в новом прогнозе банка по динамике мировой экономики.

По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП Узбекистана ускорится до 4,5%. При этом в 2020-м экономика Узбекистана, как считает ВБ, выросла на 0,6%, как и ожидалось в октябрьском докладе.

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Ранее Министерство финансов Узбекистана сообщало, что правительство страны ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 5,1% против 1,5% по итогам 2020-го в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане число выявленных инфицированных достигло 77 350, всего от инфекции скончались 615 человек, 75 650 выздоровели.

В октябре-ноябре 2020 года количество новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки после роста динамики в сентябре и с тех пор продолжает снижаться. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле 2020-го. Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19.

Теги:
Всемирный банк, Экономика, Узбекистан, ВВП



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