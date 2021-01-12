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Зима в Узбекистане

Le Figaro: Узбекистану удалось избежать экономической рецессии в 2020-м

© CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Registan, Samarkand
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210112/15767516/Le-Figaro-Uzbekistanu-udalos-izbezhat-ekonomicheskoy-retsessii-v-2020-godu.html

Всемирный банк включил всего 22 страны в список государств, которым удалось избежать рецессии в 2020-м. Среди них отмечены только три республики Центральной Азии, в том числе и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Ведущее французское издание Le Figaro опубликовало статью "Страны, избежавшие рецессии в 2020 году". В ней Узбекистан отмечен среди немногих государств мира, которым удалось обойти экономическую рецессию в прошлом году, возникшую в ряде стран из-за пандемии коронавируса.

В научной публикации автор Армель Бохинёст приводит данные Всемирного банка, отмечающие падение мирового уровня ВВП на 4%.

"От Европы до Америки, от Африки до Азии ни один континент не избежал этого исторического шока", - информирует издание.

В статье отмечается, что Всемирный банк включил всего 22 страны в список государств, которым удалось избежать рецессии в 2020-м. Среди них отмечены только три республики Центральной Азии, в том числе и Узбекистан, продемонстрировавшие положительную экономическую динамику в 2020 году.

Le Figaro
Публикация в газете Le Figaro "Страны, избежавшие рецессии в 2020 году"
"Правительство Узбекистана, согласно оценке Международного валютного фонда, смогло принять оперативные меры, в частности, увеличило расходы на социальные нужды и здравоохранение и оказало существенное содействие предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы справиться с COVID-19", - пишет Бохинёст.

По словам автора, действующий президент республики, обладающей богатыми природными ресурсами (природный газ, металлы, удобрения, хлопок) и высоким туристическим потенциалом, в последние годы проводит амбициозные экономические реформы.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
© Sputnik / Стрингер
Всемирный банк оценил рост ВВП Узбекистана в 2021 году

Напомним: в мае прошлого года Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новый прогноз развития мировой экономики на следующий год. В документе отмечалось , что большинство стран ожидает падение экономических показателей, кроме Узбекистана, Туркменистана и Египта. В соответствии с обнародованными данными, в 2021-м рост экономики в республике, как ожидается, ускорится до 6,5% на фоне восстановления экспорта и роста внутреннего спроса.

Теги:
финансовый прогноз, статистика, ВВП, Экономика, Франция, Узбекистан



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