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Узбекские денежные знаки - сум

Узбекистанцев призвали обменять устаревшие банкноты и монеты

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210112/15768832/Uzbekistantsev-prizvali-obmenyat-ustarevshie-banknoty-i-monety.html

Регулятор установил последний срок обмена монет достоинством 50, 100 сумов, а также банкнот номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана призвал жителей республики до 1 января 2022 года обменять устаревшие банкноты и монеты. 

"<...> установлен последний срок обмена расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка банкнот и монет достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца на действующие денежные знаки — до 1 января 2022 года", — говорится в публикации на Telegram-канале ЦБ.

Обменять деньги можно в расчетно-кассовых центрах Главных управлений Центробанка на местах.

Подлежащие обмену монеты и банкноты
Пресс-служба Центробанка Узбекистана
Подлежащие обмену монеты и банкноты

Напомним, монеты достоинством 50 и 100 сумов, а также банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца утратили силу с 1 июля 2020 года.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, деньги, монеты, монета, банкнота



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