Узбекистанцев призвали обменять устаревшие банкноты и монеты

Главные темы

"Нет никакого нарушения": МВД Узбекистана о получивших второе гражданство В настоящее время некоторые жители Узбекистана, которые проживают в России и в других странах мира, имеют два паспорта - паспорт гражданина Узбекистана и паспорт той страны, где они проживают. 396

Как осуществляется вакцинация в Узбекистане - ответ эксперта По словам эксперта, пациент, перенесший коронавирус, не может участвовать в исследовании, так как у него есть антитела. 193