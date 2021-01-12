Узбекистанцев призвали обменять устаревшие банкноты и монеты

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана призвал жителей республики до 1 января 2022 года обменять устаревшие банкноты и монеты.
"<...> установлен последний срок обмена расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка банкнот и монет достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца на действующие денежные знаки — до 1 января 2022 года", — говорится в публикации на Telegram-канале ЦБ.
Обменять деньги можно в расчетно-кассовых центрах Главных управлений Центробанка на местах.
Напомним, монеты достоинством 50 и 100 сумов, а также банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца утратили силу с 1 июля 2020 года.