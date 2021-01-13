21:45 13 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Манометр на заправочной колонке газозаправочной станция

В Ташобласти пресекли хищение природного газа более чем на 600 млн сумов

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
137 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210113/15780069/V-Tashoblasti-presekli-khischenie-prirodnogo-gaza-bolee-chem-na-600-mln-sumov.html

На газовой заправке в Чиназском районе Ташобласти был установлен газовый счетчик с дефектом, а также в связи с произвольной установкой дополнительного газового оборудования выявлено излишнее потребление газа.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Специалисты Министерства энергетики и представители ответственных организаций изучили состояние использования природного газа на авто-газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и в тепличных хозяйствах, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области.

В трех случаях выявлены грубые нарушения правил пользования природным газом - ущерб составил 672 млн сумов.

На АГНКС ООО "Эко газ Ойл" в Чиназском районе Ташобласти был установлен газовый счетчик с дефектом, а также в связи с произвольной установкой дополнительного газового оборудования выявлено излишнее потребление газа в сравнении с прописанными в договоре объемами на поставку природного газа. Сумма ущерба составила 272,2 млн сумов.

Газовый счетчик
© Sputnik / Стрингер
В Ферганской области выявлено хищение газа на 1,35 млрд сумов

Также при осмотре АГНКС ООО "Петрометан" в Янгиюльском районе Ташобласти, в связи с подозрениями в настройках конфигураций, аналогичный газовый счетчик был передан на государственную экспертизу, по итогам которой было выявлено что прибор работал с существенной погрешностью. Согласно предварительным расчетам, сумма ущерба составила 154,2 млн сумов.

В тепличном хозяйстве ООО "Фозуша" в Ташкентском районе Ташобласти пломбы на счетчике были произвольно сломаны, а показания - вручную перекручены назад. Так, сумма ущерба составила 247 млн сумов.

Документы по фактам нарушений переданы в правоохранительные органы.

Теги:
Ташкентская область, Ташкент, природный газ, хищение, Минэнерго



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться