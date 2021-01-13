В Ташобласти пресекли хищение природного газа более чем на 600 млн сумов

На газовой заправке в Чиназском районе Ташобласти был установлен газовый счетчик с дефектом, а также в связи с произвольной установкой дополнительного газового оборудования выявлено излишнее потребление газа.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Специалисты Министерства энергетики и представители ответственных организаций изучили состояние использования природного газа на авто-газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) и в тепличных хозяйствах, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области.

В трех случаях выявлены грубые нарушения правил пользования природным газом - ущерб составил 672 млн сумов.

На АГНКС ООО "Эко газ Ойл" в Чиназском районе Ташобласти был установлен газовый счетчик с дефектом, а также в связи с произвольной установкой дополнительного газового оборудования выявлено излишнее потребление газа в сравнении с прописанными в договоре объемами на поставку природного газа. Сумма ущерба составила 272,2 млн сумов.

Также при осмотре АГНКС ООО "Петрометан" в Янгиюльском районе Ташобласти, в связи с подозрениями в настройках конфигураций, аналогичный газовый счетчик был передан на государственную экспертизу, по итогам которой было выявлено что прибор работал с существенной погрешностью. Согласно предварительным расчетам, сумма ущерба составила 154,2 млн сумов.

В тепличном хозяйстве ООО "Фозуша" в Ташкентском районе Ташобласти пломбы на счетчике были произвольно сломаны, а показания - вручную перекручены назад. Так, сумма ущерба составила 247 млн сумов.

Документы по фактам нарушений переданы в правоохранительные органы.