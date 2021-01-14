В 2021 году Узбекистан экспортирует товары более чем на $17 млрд - МИВТ

Объем иностранных инвестиций в 2021 году планируется довести до показателя в 10,5 млрд долларов, из которых 7,6 млрд долларов составят прямые иностранные инвестиции.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана озвучили итоги 2020 года. Объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал составил 6,6 млрд долларов с темпом роста в 101,5% по отношению к показателям аналогичного периода 2019-го.

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В рамках инвестиционной программы реализовано 197 проектов - было создано 38 тысяч рабочих мест. А в рамках региональных инвестпрограмм осуществлено 10 586 проектов на общую сумму 59,1 трлн сумов, что позволило трудоустроить 131,5 человек.

Показатели внешнеторговой деятельности

По итогам завершившегося года объем экспорта составил 15,1 млрд долларов.

Была создана Правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций из числа сотрудников ключевых министерств, ведомств и государственных органов. В задачи структуры входит взаимодействие с предпринимателями и экспортерами, анализ их проблем, а также разработка эффективных решений на основе индивидуального подхода к каждому субъекту предпринимательства. К примеру, был внедрен механизм предэкспортного финансирования с использованием современных инструментов. Также был установлен порядок предоставления гарантий до 50 процентов суммы по кредитам, выданным экспортерам в целях пополнения оборотных средств.

Ожидаемые показатели инвест- и внешнеторговой деятельности в 2021 году

Согласно прогнозу, объем иностранных инвестиций составит 10,5 млрд долларов, из которых 7,6 млрд долларов составят прямые иностранные инвестиции, а также будут введены в эксплуатацию 226 крупных и промышленных проектов, имеющих высокую экономическую значимость, что позволит создать 34 тысячи рабочих мест.

В рамках региональных инвестиционных программ намечено освоение 94,8 трлн сумов и ввод 7 106 инвестиционных проектов, в результате которых будет создано около 162 тысяч новых рабочих мест.

В 2021 году ожидаемый объем экспорта составит более 17 млрд долларов - он будет обеспечен за счет наращивания экспортных поставок в таких сферах как сельское хозяйство, текстильная, шелководческая и электротехническая отрасль и др. При этом планируется вовлечь в экспортную деятельность более 2 тысяч новых предприятий и наладить экспорт 120 новых видов готовой продукции.