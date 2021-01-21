Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2020-м снизился на 13,1% — до $36,3 млрд

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Государственый комитет по статистики обнародовал данные о том, как изменились объемы внешней торговли Узбекистана за прошедший год.
В ведомстве отметили, что внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2020 года составил 36,29 миллиарда долларов — это на 13,1% ниже по сравнению с 2019-м.
"По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Республики Узбекистан составил 36,299 миллиарда долларов и снизился на 5,452 миллиарда долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (снижение – 13,1%)", — говорится в сообщении.
По данным министерства, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года снизился на 13,4% (до 15,128 миллиарда долларов), импорта — на 12,8% (до 21,171 миллиарда долларов).
Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 6 миллиардов долларов — против отрицательного показателя в размере 6,8 миллиарда долларов годом ранее.
Топ-5 внешнеторговых партнеров Узбекистана
Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются:
- Китай (17,7% в общем товарообороте);
- Россия (15,5%);
- Казахстан (8,3%);
- Южная Корея (5,9%);
- Турция (5,8%).
Главными экспортным статьями Узбекистана за 2020 год стали золото и драгметаллы (38,3% от общего объема экспорта), промтовары (19,2%), услуги (13,2%), продовольственные товары (8,5%).
Главными импортными статьями Узбекистана в 2020 году оставались машины и оборудование (37,6%), промтовары (16,9%), химическая продукция и пластмассы (6,8%), продовольственные товары (8,7%), услуги (5,7%).
Ранее аналитики подвели итоги 2020-го и в сфере инвестирования.
Оказалось, что в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал республики составил 6,6 миллиарда долларов с темпом роста в 101,5% по отношению к показателям аналогичного периода 2019-го.
В 2021 году, согласно прогнозу, объем иностранных вложений составит 10,5 миллиарда долларов, из которых 7,6 миллиарда долларов будут прямые иностранные инвестиции.