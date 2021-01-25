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В Узбекистане стартуют продажи обновленного Chevrolet Tracker

UzAuto Motors
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210125/15854934/V-Uzbekistane-startuyut-prodazhi-obnovlennogo-Chevrolet-Tracker.html

Автомобиль имеет панорамный люк, светодиодные передние фары, восьмидюймовый сенсорный экран аудиосистемы.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. UzAuto Motors сообщила о начале продаж обновленного Chevrolet Tracker с 25 января. Заявление опубликовано на Telegram-канале компании.

Автомобиль имеет панорамный люк, светодиодные передние фары, восьмидюймовый сенсорный экран аудиосистемы.

Машину можно купить в следующих комплектациях (цены без учета НДС):

  • базовая: 145 130 000 сумов;
  • LT: 193 043 478 сумов.
UzAuto Motors
Обновленный Chevrolet Tracker

Компания UzAuto Motors в прошлом году побила рекорд производства авто: было выпущено 280 000 машин. Самой популярной моделью для выпуска оказалась модель Chevrolet Cobalt (79 908), на втором месте Nexia (66 402), на третьем — Damas/Labo (60 715).

Теги:
Узбекистан, автомобили, UzAuto Motors



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