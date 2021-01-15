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UzAuto Motors

UzAuto Motors побили рекорд производства в 2020 году

UzAuto Motors
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В предприятии также рассказали о динамике производства с 1996 года, когда было выпущено 62 тысяч автомобилей.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Компания UzAuto Motors побила рекорд производства автомобилей, сообщили в пресс-службе.

"В прошлом году на заводе произвели 280 000 машин, что больше вдвое, чем в 2017 году. Наиболее популярной моделью для выпуска оказалась модель Chevrolet Cobalt (79 908), на втором Nexia (66 402) и замыкает тройку Damas/Labo (60 715). Марку Gentra выпускали незначительно меньше — 50 052, а Spark в два раза реже — 23 003", - говорится в сообщении.

В предприятии также рассказали о динамике производства с 1996 года, когда было выпущено 62 тысяч автомобилей. Выяснилось, что на протяжении десятилетий самой массовой моделью была Nexia, прежде чем ее сместил Cobalt.

Напомним, в 2020 году UzAuto Motors рассказали о потере 562 миллиардов сумов из-за ложной информации о них в СМИ.

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В начале октября 2020 года Ташкентский городской административный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на машины. В автокомпании также обратились с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

А 30 октября Ташкентский городской административный суд принял решение не в пользу Антимонопольного комитета в разбирательстве с UzAuto Motors. АМК было предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО UzAuto Motors и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.

Теги:
рекорд, Узбекистан, Узбекистан, UzAuto Motors



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