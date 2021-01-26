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Шавкат Мирзиёев

Рост экономики и сокращение бедности: какие темы затронул Мирзиёев на совещании

Пресс-служба президента
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210126/15871791/Rost-ekonomiki-i-voprosy-bednosti-kakie-temy-zatronul-Mirziev-na-soveschanii.html

Президент поставил перед руководителями всех уровней задачу изучать имеющиеся в махаллях проблемы в конкретных сферах, выявлять и развивать их "точки роста".

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения устойчивого экономического роста в новом году, сообщает пресс-служба главы государства.

"Важно обеспечить, чтобы в 2021 году наша экономика показала рост на уровне не менее 5 процентов. Однако неопределенность в мировой экономике, которая может затянуться, требует изыскания и задействования дополнительных резервов экономического роста", - говорится в послании.

В связи с этим президент ставит перед руководителями всех уровней задачу изучать имеющиеся в махаллях проблемы в конкретных сферах, выявлять и развивать их "точки роста".

В частности, академии государственного управления было поручено организовать тренинги для председателей махаллей и всех сотрудников, которые будут участвовать в указанной системе, а также разработать для этой цели специальные программы и руководства.

Также Шавкат Мирзиёев затронул вопрос сокращения бедности и обеспечения достаточности основных продуктов питания и предотвращения факторов, влияющих на рост цен.

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Более того, на совещании обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов. 

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором рассказал, что пандемия коронавируса и подготовка к осенне-зимнему сезону выявили наличие проблем в ряде сфер. Реформы в системах высшего образования, транспорта, водного хозяйства, управления государственным имуществом и водного хозяйства буксуют и не дают ожидаемых результатов.

Вследствие этого руководители этих сфер были освобождены от занимаемых должностей. Деятельность отдельно взятых министров и заместителей министров была признана неудовлетворительной, к ним были применены меры дисциплинарного взыскания.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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