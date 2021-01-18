В Узбекистане внедряется новая система исполнения актов президента

На совещании были обсуждены меры по созданию системы эффективного исполнения, состоящей из четырех этапов. Это – планирование исполнения на проектной стадии, организация и содействие исполнению, оценка исполнения и мониторинг исполнения.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. На сегодняшнем совещании у резидента проанализирована текущая ситуация в сфере обеспечения своевременного и эффективного исполнения принимаемых документов, чтобы каждый человек в стране на примере собственной жизни ощутил результаты реформ, сообщает пресс-служба.

Отмечалось, что за последние 4 года было принято около 2 тысяч указов и постановлений президента. Но их реализация в регионах и организациях остается неудовлетворительной.

Пандемия коронавируса и подготовка к осенне-зимнему сезону выявили наличие проблем в ряде сфер. Реформы в системах высшего образования, транспорта, водного хозяйства, управления государственным имуществом и водного хозяйства буксуют и не дают ожидаемых результатов. Вследствие этого руководители этих сфер были освобождены от занимаемых должностей. Деятельность отдельно взятых министров и заместителей министров была признана неудовлетворительной, к ним применены меры дисциплинарного взыскания.

"Самая большая проблема в системе исполнения – закоснелое мировоззрение, неграмотность и безответственность", – заявил глава государства.

На совещании были обсуждены меры по созданию системы эффективного исполнения, состоящей из четырех этапов. Это – планирование исполнения на проектной стадии, организация и содействие исполнению, оценка исполнения и мониторинг исполнения.

Для содействия практическому применению актов за центральными ведомствами будут закреплены заместители министра юстиции. Будет организовано обучение сотрудников среднего и нижнего звена по соответствующим сферам. Руководители областных управлений, городских и районных отделов юстиции будут нести ответственность за разъяснение документов предпринимателям и гражданам.

Президент отметил, что принимаемые документы ориентированы на интересы народа, поэтому их необходимо доводить до широких слоев населения.

Особое внимание будет уделено не только исполнению, но и результативности документов.

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На совещании ответственным лицам поручено проводить с выездом на места целевое и тематическое изучение реализации документов. При этом все вопросы будут изучаться комплексно – от недостатков в законодательстве до состояния инвестиционных проектов, а при наличии проблем будут разработаны предложения по их устранению.

Наиболее эффективные средства контроля за исполнением решений – общественное участие и общественный контроль. В связи с этим подчеркнута важность внедрения системы "общественных слушаний" и "общественного мониторинга", активного вовлечения институтов гражданского общества, СМИ и граждан в этот процесс. Планируется запустить мобильное приложение, которое позволит физическим и юридическим лицам направлять обращения об исполнении актов президента.

Кроме того, государственные органы будут организовывать пресс-конференции об исполнении решений. Наряду с критическим обсуждением невыполненных задач будет освещаться положительный опыт эффективного исполнения актов.