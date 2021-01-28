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Российские бизнесмены на встрече с хокимом Бухарской области

Российские бизнесмены планируют построить завод в Бухаре

© Sputnik / Пресс-служба Бухарского областного хокимията
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210128/15888417/Rossiyskie-biznesmeny-planiruyut-postroit-zavod-v-Bukhare.html

Предприятие сможет перерабатывать более 200 тыс тонн сырья в год и экспортировать за рубеж продукции на 80 млн долларов США. Будет создано свыше ста рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Хоким Бухарской области Ботир Зарипов принял предложение российского ООО “Прогресс-Энерго” о строительстве в регионе завода, на котором смогут найти постоянную работу порядка ста человек, сообщает пресс-служба Бухарского областного хокимията.

Соответствующее решение глава области озвучил во время встречи с российской бизнес-делегацией в Бухаре. Как отмечается, завод предлагается возвести в свободной экономической зоне "Каган". На нем планируется перерабатывать более 200 тыс тонн сырья в год и экспортировать за рубеж продукции на 80 млн долларов США. Кроме того, постоянную работу на нем смогут найти более ста человек.

"Специалисты предприятия в сотрудничестве с российскими вузами и конструкторскими бюро разработали водонагревательные котлы мощностью от 0,1 МВт до 10 МВт, работающие на различных видах топлива. На сегодняшний день здесь производят несколько видов оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Помимо предложения о строительстве завода, руководитель ООО Алексей Горбунков выразил инициативу по созданию логистического центра междугородного и международного обслуживания, а также инвестированию в железнодорожное строительство в Узбекистане.

© Sputnik / Evgeny Odinokov
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ООО "Прогресс-Энерго" создана в 2006 году и занимается реализацией на российском рынке водонагревательных котлов, общекотельного оборудования, а также технологий для металлургических комбинатов. Сейчас предприятие расширяет географию обслуживания, реализуя инвестиционные проекты во всех регионах Российской Федерации, странах СНГ, а также в Индии, Турции и Иране.

Теги:
Инвестиции, Бухара



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