Рубль и тенге вытесняют доллар в торговле ЕАЭС — выгодно ли это Центральной Азии?

Уровень долларизации во внутренней торговле ЕАЭС снизился с 24% до 19%. Зачем нужна такая политика, что ожидает армянский драм и белорусский рубль, почему растет доля тенге в торговле внутри ЕАЭС и какую выгоду могут извлечь страны ЦА — читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Данара Курманова. Использование национальных валют в торговле ЕАЭС ведет к повышению их оборота в сделках, а значит, и к дальнейшему их укреплению.

На сегодняшний день 74% платежей внутри ЕАЭС осуществляется в нацвалютах, отмечают эксперты ЕАБР.

В торговле с третьими странами доля национальных валют остается невысокой: 24% в структуре импорта и всего 9% — экспорта.

Однако последнему показателю есть объяснение — страны ЕАЭС экспортируют за пределы союза в основном топливно-энергетические товары, а расчет за них ведется традиционно в долларах.

"Углеводород — это биржевый товар, который котируется в долларах. Таков закон отраслевого рынка: в целом сфера межгосударственных отношений деликатна и сложна, сверхбыстрого прогресса здесь ждать не стоит. Важно увеличивать потенциал диверсификации экспорта", — комментирует ситуацию главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров.

Беларусь выбирает российский рубль для торговли

Среди национальных валют в рамках Союза первенство остается за российским рублем, отмечает начальник отдела макроэкономического анализа ЕФСР Наталья Лаврова.

© Sputnik Роль доллара и рубля во внутренней торговле ЕАЭС

"У России сама большая экономика в регионе ЕАЭС, соответственно, она заключает больше торговых сделок. Доля рубля в торговле с Казахстаном и Кыргызстаном составляет 60%. Растет участие рубля и за пределами ЕАЭС — каждая третья сделка с Турцией и каждая пятая сделка с Индией проходит в рублях", — поясняет эксперт.

Российский рубль активно используется и в торговле РФ с Беларусью. 82% торгового оборота между странами построено на рубле.

Чтобы не зависеть от колебаний курса доллара, к примеру, в прошлом году Москва выделила Минску государственный финансовый кредит в рублях.

Кроме этого, Россия является основным импортером белорусской продукции. Поэтому стоит ожидать, что присутствие российской валюты в торговых операциях с Беларусью сохранится и в дальнейшем.

Почему растет доля тенге?

Казахстанскую валюту тенге в ЕАБР назвали образцом истории успеха.

Несмотря на сильные колебания курса за последние годы, ее доля в расчетах с Россией достигла 15%. Растет оборот тенге и в торговле с Кыргызстаном: если в 2013 году его доля во взаимной торговле с республикой составляла 15%, то сейчас выросла до 19%.

© Sputnik Использование тенге в торговле Казахстана с членами ЕАЭС

Как отмечает Евгений Винокуров, казахстанская валюта заняла лидирующую позицию в торговле в Центральноазиатском регионе — у тенге большой потенциал для развития сотрудничества с Узбекистаном.

"Ташкент в последние годы активно включается в евразийские экономические процессы, — говорит он. — Речь идет не только о потенциальном участии в евразийских институтах, получении статуса наблюдателя, но и об участии в совместных больших трансграничных проектах. Эти проекты нужно обслуживать в своих валютах. И мы видим возможность использования тенге в расчетах между Казахстаном и Узбекистаном в силу очень динамичного роста казахстанско-узбекской торговли".

Армении стоит увеличивать присутствие в ЕАЭС

2020 год был не самым легким для Армении — на ее экономику повлияли и пандемия коронавируса, и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Во взаимной торговле на долю армянского драма приходится 4%. Однако эти показатели необходимо наращивать, считают эксперты ЕАБР.

"Сейчас драм сосредоточен в армянской экономике. Для увеличения его доли Армении нужно сосредоточиться на повсеместном продвижении своей валюты", — говорит Евгений Винокуров.

То есть, на сделках не только с Россией, но и с другими странами.