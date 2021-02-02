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Таджикистан увеличит закупки газа в Узбекистане

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210202/15915386/Tadzhikistan-uvelichit-zakupki-gaza-v-Uzbekistane.html

Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом".

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Таджикистан приобретет в 2021 году у Узбекистана 250 миллионов кубометров природного газа, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова замглавы ОАО "Таджиктрансгаз" Шавката Шоимова.

"Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом", - сказал он журналистам.

Отмечается также, что что на 11% больше, чем в прошлом году.

Узбекский газ вновь начал поступать в таджикский город Худжанд >>

Напомним, в 2012 году узбекская сторона приостановила подачу газа в соседнюю республику. Однако в сентябре 2018-го поставки в Таджикистан восстановились. 

Теги:
Газ, газ, Узбекистан, Узбекистан, Таджикистан, Таджикистан



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