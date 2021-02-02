Таджикистан увеличит закупки газа в Узбекистане

Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом".

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Таджикистан приобретет в 2021 году у Узбекистана 250 миллионов кубометров природного газа, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова замглавы ОАО "Таджиктрансгаз" Шавката Шоимова.

"Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом", - сказал он журналистам.

Отмечается также, что что на 11% больше, чем в прошлом году.

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Напомним, в 2012 году узбекская сторона приостановила подачу газа в соседнюю республику. Однако в сентябре 2018-го поставки в Таджикистан восстановились.